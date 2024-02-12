مراسم استقبال جثامين 3 جنود إماراتيين قتلوا في الصومال

نظمت السلطات الإماراتية مراسم استقبال رسمية في أبو ظبي لجثامين 3 جنود إماراتيين قتلوا على يد جماعة متشددة مرتبطة بتنظيم القاعدة في العاصمة الصومالية يوم السبت الماضي.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم الذي أدى إلى مقتل جنود وضابط عسكري بحريني، كانوا في مهمة تدريبية في قاعدة الجنرال جوردون العسكرية في مقديشو.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت في وقت سابق أن هجوما إرهابيا أودى بحياة 3 من أفراد القوات المسلحة الإماراتية، وضابط من قوة دفاع البحرين، وأسفر عن إصابة 2 آخرين، فيما توفي الجندي الرابع بعد الوصول إلى الإمارات.

المصدر: AP + وكالات