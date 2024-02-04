روسيا.. مراسم إنزال الغواصة النووية "الأمير بوزارسكي" إلى المياه في سيفيرودفينسك

أقيمت مراسم إنزال الغواصة النووية الروسية الجديدة "الأمير بوزارسكي" من ورشة السفينة إلى المياه في مدينة سيفيرودفينسك يوم السبت.

أظهرت اللقطات الغواصة وهي تتدحرج من المرفأ إلى حوض التحميل.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإنه بعد مغادرتها المرفأ ستخضع غواصة "الأمير بوزارسكي" لتجارب بحرية في المصنع واختبارات الدولة.

و"الأمير بوزارسكي" تحمل الصواريخ الاستراتيجية من مشروع "بوري-أ" الحديث، وهي تعمل بالطاقة النووية وتم وضعها في 23 ديسمبر 2016.

المصدر: رابتلي