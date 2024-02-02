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القيادة المركزية الأمريكية تعلن مهاجمة 85 موقعا في العراق وسوريا تابعا للحرس الثوري الإيراني

مشاهد من مكان اصطدام طائرة خفيفة بمنزل في فلوريدا الأمريكية

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أعلنت سلطات ولاية فلوريدا الأمريكية عن مصرع ثلاثة أشخاص جراء تحطم طائرة صغيرة في حديقة تقع فيها منازل متنقلة في منطقة كليرووتر.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن الطيار أبلغ عن عطل في محرك طائرته مساء يوم الخميس قبل وقت قصير من اختفائه من الرادار بالقرب من مطار سانت بطرسبرغ-كليرووتر الدولي.

وكان الطيار الشخص الوحيد على متن الطائرة التي اصطدمت بمنازل متنقلة ودمرت مقطورة في مجتمع للمنازل المتنقلة في بايسايد ووترز في كليرووتر.

المصدر: AP

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