عراة معصوبي الأعين.. متظاهرون نرويجيون في محاكاة لاعتقال مدنيين في غزة (فيديو)

جسد متظاهرون نرويجيون مؤيدون لفلسطين اعتقال المدنيين في قطاع غزة من قبل قوات الجيش الإسرائيلي بتمثيلية صامتة جرى تمثيلها في أوسلو.

وفي الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر عدد من الرجال معصوبي الأعين وعارة الصدر وأيديهم مكبلة، ويبدو أنهم يحملون لافتات مكتوب عليها أسماء وأعمار رجال فلسطينيين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي في غزة.

ويترافق مع الفيديو صور مشابهة تم التقاطها في غزة.

المصدر: RT