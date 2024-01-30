شاهد.. إيران تسعى لدخول موسوعة غينيس بأطول سيخ كباب من لحم الجمل

تجمع الإيرانيون يوم الجمعة في أول مهرجان كباب جمل على الإطلاق في مدينة أردكان في محاولة منهم لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأطول سيخ كباب من لحم الجمل.

وشارك 130 شخصا في طبخ كباب جمل يبلغ طوله 205 أمتار و35 سم، حيث أظهرت اللقطات من المهرجان العملية المعقدة لتحضير لحم الإبل وطهيه وتقسيمه لصنع الكباب الذي استهلكه الآلاف من الحاضرين بفارغ الصبر.

ويعتزم منظمو المهرجان تقديم الأدلة والوثائق إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية لتحليلها من قبل لجنة تسجيل الأرقام القياسية، بهدف الحصول على لقب أطول سيخ كباب من لحم الجمل.

المصدر: رابتلي