شاهد.. شرطي أمريكي يطير في الهواء جراء حادث سير في أوكلاهوما

سجلت كاميرا سيارة تابعة لدوريات الطرق السريعة بولاية أوكلاهوما الأمريكية لحظة تعرض شرطي لإصابة جراء اصطدام سيارة بأخرى أوقفها في طريق سيمارون.

وأظهرت اللقطات وقوع حادث السير بينما كان الشرطي يتحدث مع سائق سيارة بيضاء متوقفة على جانب الطريق السريع، مما أدى إلى "تحليق حطام السيارة والشرطي في الهواء".

وحسب معلومات سلطات انفاذ القانون المحلية فإن الشرطي أصيب بجروح طفيفة فقط جراء الحادث.

المصدر: AP