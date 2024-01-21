لجنة من وزارة الدفاع العراقية تزور قاعدة عين الأسد الجوية

زارت لجنة من وزارة الدفاع العراقية يوم الأحد قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار بعد تعرضها لهجوم صاروخي.

وجاء في بيان وزارة الدفاع:"بتوجيه من السيد وزير الدفاع والسيد رئيس أركان الجيش توجهت لجنة مكونة من قائد القوة الجوية ونائب قائد القوات البرية وممثلين عن قيادة العمليات المشتركة ورئاسة أركان الجيش، وبحضور قائد عمليات الجزيرة و قائد قاعدة عين الأسد، وأجرت اللجنة زيارة ميدانية لقاعدة عين الأسد الجوية للاطلاع على شؤون المقاتلين ومتابعة أوضاعهم الإدارية والتدريبية والاستعداد القتالي ومواضع الدفاع".

المصدر: وكالات