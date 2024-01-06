مظاهرة في إسطنبول احتجاجا على زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تركيا

نظم عشرات المتظاهرين في إسطنبول اليوم السبت احتجاجا على زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تركيا، حيث دعوا خلاله إلى قطع العلاقات مع حلف الناتو.

كما ندد المتظاهرون بزيارة بلينكن إلى المنطقة. وقد وصل وزير الخارجية الأمريكي إلى تركيا يوم الجمعة، وهي المحطة الأولى في جولته إلى المنطقة، حيث من المتوقع أن يسافر أيضا إلى كل من الأردن وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية ومصر واليونان. وهذه هي رحلة بلينكن الرابعة إلى المنطقة منذ 7 أكتوبر.

المصدر: AP