لقاء داخل طائرة بين الرئيس الإيراني ومستشار الحرس الثوري موسوي قبل اغتياله بشهور (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول آخر ظهور لمستشار الحرس الثوري في سوريا، رضي موسوي، إلى جانب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي داخل طائرة في أبريل الماضي، قبل اغتياله من طرف إسرائيل أمس.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، أمس الاثنين، بمقتل القائد العسكري البارز في حرس الثورة الإيراني رضى موسوي، جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة السيدة زينب بدمشق. وأكد الحرس الثوري أن "إسرائيل ستدفع ثمن جريمة اغتيال أحد المستشارين العسكريين القدامى في سوريا".

المصدر: RT