"القسام" تنشر مقطع فيديو لعمليات تصنيع وإنتاج "قناصات الغول"

نشرت "كتائب القسام" مقطع فيديو يوثق عمليات تصنيع وإنتاج "قناصات الغول" القسامية، داخل قطاع غزة المحاصر.

وأظهر مقطع الفيديو مراحل إنتاج هذه البنادق الفعالة وذخائرها من قبل قسم الهدنسة العسكرية داخل كتائب القسام، ومن ثم اختبارها داخل حقل تدريبي، والذي أظهر مقدار دقتها رغم محدودية الإمكانات.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ76 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر: RT