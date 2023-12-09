الكاميرات ترصد موقفا محرجا لأردوغان ورئيس وزراء اليونان

رصدت كاميرات المصورين موقفا محرجا لرئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس خلال لقاء جمعه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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ويظهر مقطع فيديو متداول ميتسوتاكيس وهو يتجه لمصافحة أردوغان، حيث مد يده نحوه بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي جمعهما، لكن الرئيس التركي "تجاهل" مصافحته، أو ربما رأى أن مكان المصافحة ليس جيدا، فطلب من رئيس الوزراء اليوناني التقدم إلى الأمام باتجاه الصحفيين ثم صافحه.

وفي وقت سابق، زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العاصمة أثينا للمشاركة في الاجتماع الخامس لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين.

المصدر: RT