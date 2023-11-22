"سنصلي إن شاء الله في الأقصى".. طيار إندونيسي يترك قمرة قيادته ليواسي فلسطينيا

انتشر مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لطيران إندونيسي يترك قمرة قيادته ليواسي فلسطينيا عرف أنه على متن الطائرة، وقال له: "سنصلي إن شاء الله في الأقصى".

ويظهر الطيار في الفيديو وهو يقول للراكب: "من أين أنت؟"، ليجيب: "من فلسطين"، ثم يعانقه ويقول له: "بالروح بالدم نفديك يا أقصى.. أنا فداء لهم، اللهم أنصرهم في فلسطين وغزة... سنصلي إن شاء الله في الأقصى".

"سنصلي إن شاء الله في #الأقصى".. طيار إندونيسي يترك قمرة قيادته ليواسي فلسطينيّاً عرف أنه على متن الطائرة، كيف بدا المشهد؟ pic.twitter.com/0xDetHUdn1 — TRT عربي (@TRTArabi) November 21, 2023

المصدر: RT