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"سنصلي إن شاء الله في الأقصى".. طيار إندونيسي يترك قمرة قيادته ليواسي فلسطينيا

فيديوهات

AFP
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انتشر مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لطيران إندونيسي يترك قمرة قيادته ليواسي فلسطينيا عرف أنه على متن الطائرة، وقال له: "سنصلي إن شاء الله في الأقصى".

ويظهر الطيار في الفيديو وهو يقول للراكب: "من أين أنت؟"، ليجيب: "من فلسطين"، ثم يعانقه ويقول له: "بالروح بالدم نفديك يا أقصى.. أنا فداء لهم، اللهم أنصرهم في فلسطين وغزة... سنصلي إن شاء الله في الأقصى".

المصدر: RT

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