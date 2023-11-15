احتجاجات أمام البيت الأبيض على اقتحام الجيش الإسرائيلي لمشفى الشفاء في غزة
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شهد محيط البيت الأبيض في واشنطن احتجاجات على اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
واقتحمت القوات الإسرائيلية المشفى الأكبر في غزة، بعد منتصف الليل، وهي المرة الأولى التي يدخل فيها الجيش الإسرائيلي إليه، بعد أيام من الغارات والقتال العنيف حوله وحصاره. وقال البيت الأبيض إنه "يجب حماية المستشفيات والمرضى".
ويضم المشفى آلافا من المرضى وطواقم طبية ومدنيين نازحين جراء الحرب المستعرة منذ السابع من أكتوبر بين إسرائيل وحركة حماس.
المصدر: RT