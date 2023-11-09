مسجد خالد بن الوليد في خانيونس يتحول إلى أنقاض بعد قصف إسرائيلي

أظهرت لقطات سجلت يوم الأربعاء مسجد خالد بن الوليد المدمر جراء قصف إسرائيلي لمحيط مستشفى ناصر في مخيم خانيونس جنوب قطاع غزة.

ويمكن رؤية قبة المسجد على الأرض بينما يقوم السكان بإزالة الأنقاض بحثا عن المصاحف التي تناثرت جراء الانفجار.

وأفادت وزارة الداخلية في غزة بأن الغارات الجوية الإسرائيلية يوم الأربعاء تسببت في أضرار بمسجدين في خانيونس، مما يرفع إجمالي عدد المساجد المدمرة بشكل كامل منذ بدء الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية إلى 59، بالإضافة إلى 136 مسجدا تضررت جزئيا.

المصدر: رابتلي