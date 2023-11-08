انفجار ضخم بمصنع للكيماويات في تكساس الأمريكية

غطت سحابة ضخمة من الدخان المنطقة القريبة من مصنع للكيماويات في شيبرد بولاية تكساس الأمريكية، وذلك بعد انفجار هائل فيه يوم الأربعاء.

وأمرت السلطات المحلية السكان الذين يعيشون قريبا من مكان الانفجار بالاحتماء وإيقاف جميع أنظمة تكييف الهواء، كما أغلقت طريقا سريعا محليا.

وقال مسؤولون في مقاطعة سان جاسينتو إن الانفجار وقع في شركة Sound Resource Solutions، وهي شركة تقوم بإعادة تدوير وتغليف المواد الكيميائية المختلفة.

وحذر مكتب إدارة الطوارئ من أن المواد الكيميائية التي استخدمتها الشركة سامة ويمكن أن تسبب تهيج العين والجلد.

المصدر: AP