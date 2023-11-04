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مشاهد من آثار الزلزال المدمر في نيبال

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نقلت وكالة "أسوشيتد برس" لقطات من منطقة جايركوت في نيبال تظهر جانبا من الدمار الذي خلفه الزلزال المدمر الذي ضرب نيبال وقتل 128 شخصا على الأقل.

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المصدر: أ.ب.

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