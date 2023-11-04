مشاهد من آثار الزلزال المدمر في نيبال

نقلت وكالة "أسوشيتد برس" لقطات من منطقة جايركوت في نيبال تظهر جانبا من الدمار الذي خلفه الزلزال المدمر الذي ضرب نيبال وقتل 128 شخصا على الأقل.

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المصدر: أ.ب.