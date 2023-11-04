مشاهد من آثار الزلزال المدمر في نيبال

تاريخ النشر:04.11.2023 | 17:45 GMT |
آخر تحديث:04.11.2023 | 17:49 GMT | فيديوهات
نقلت وكالة "أسوشيتد برس" لقطات من منطقة جايركوت في نيبال تظهر جانبا من الدمار الذي خلفه الزلزال المدمر الذي ضرب نيبال وقتل 128 شخصا على الأقل.
المصدر: أ.ب.
أعلنت الولايات المتحدة أنه على "حزب الله" اللبناني ألا "يستغل" الحرب بين إسرائيل و"حماس" بعدما أعلن الأمين العام للحزب حسن نصر الله أن احتمالات توسع هذه الحرب ضد تل أبيب "مفتوحة".
حذر المحلل السياسي الإسرائيلي والرئيس السابق لشعبة الأمن السياسي في وزارة الدفاع الإسرائيلية ورئيس قسم الأبحاث في معهد آمان، عاموس جلعاد، من انهيار اتفاقيات السلام مع مصر والأردن.
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الضربة الإسرائيلية على مخيم جباليا تمت بقنبلتين يفوق الواحدة 900 كغ، وسط مطالبات إدارة بايدن بتفسير من إسرائيل لضربتها الأخيرة التي أودت بمئات الضحايا
حالة من الرعب والخوف الشديد تنتاب الإسرائيليين منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة، وتوالي الأنباء عن سقوط القتلى والجرحى في الجيش الإسرائيلي.
اعتبر الناطق الإعلامي لحركة فتح منير الجاغوب أن أمين عام حزب الله اللبناني ربما خسر مشاعر الحماسة وأنه اختار شعبه وأمن لبنان بعد ضغط داخلي وقرار إيران ألا تكون جزءا من هذه الحرب.
أثارت تصريحات عضو بلجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب الأمريكي بشأن الأسرى الأمريكيين لدى حركة حماس حفيظة السفارة القطرية في واشنطن التي ردت بحزم على هذه التصريحات.
نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس يوم الجمعة رسالة صوتية وجهها القائد أيمن نوفل (أبو أحمد) عضو المجلس العسكري العام إلى مسلحي القسام في العقد الدفاعية قبيل مقتله.
طالب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، مصر بفتح معبر رفح وتجاوز أي اعتبارات تحول دون ذلك، وناشد المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لـ"وضع حد لجرائم الحرب الإسرائلية".
أعلن حزب الله اللبناني اليوم السبت، أنه استهدف بالصواريخ 5 مواقع إسرائيلية مقابل الحدود اللبنانية وحقق فيها إصابات مباشرة.
أكد رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ أن تل أبيب لن توقف القتال ضد حماس حتى تزول الأخيرة وذلك على الرغم من أوجاع أهالي قطاع غزة المدنيين، معتبرا أنه حينها فقط ستنتهي معاناة هؤلاء المدنيين.
قال الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، إن أجهزة استخباراته حددت موقع مركز قيادة حركة "حماس" في غزة، مشيرا إلى أنه يقع تحت مستشفى الشفاء المركزي في القطاع.
أعلن اللواء عباس إبراهيم، المدير العام السابق للأمن العام اللبناني، عن مشاركته في مفاوضات تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.
أفاد موقع "واينت" بأن سفير إسرائيل لدى كرواتيا غاري كورين، تورط في مشاجرة كلامية تسببت بحادث دبلوماسي مع صربيا، ما أجبر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين على التنصل من كلامه.
أكد مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض أن السلطات الأمريكية لا تعتبر خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله دليلا على فتح جبهة جديدة ضد إسرائيل.
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن توجه إسرائيل إلى عدد من الدول الأوروبية والطلبت منها إرسال سفن مستشفيات إلى مصر لعلاج جرحى قطاع غزة بدلا من إدخال الوقود إلى القطاع.
أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية أن وزير الخارجية الكرواتي غوردان غرليتش رادمان، تسبب بفضيحة بعد المحاولات الفاشلة لتقبيل نظيرته الألمانية أنالينا باربوك، خلال قمة أوروبية في برلين.
نشر مدير إدارة أمريكا في المخابرات العراقية إبان حكم حزب البعث العراقي، سالم الجميلي، وثيقة سرية قال إنها للجيش العراقي وتكشف عن "استعدادات غير مسبوقة لحرب وشيكة في المنطقة".
دخلت الحرب يومها الـ29 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.
تفاعل قراء مجلة فوكوس الألمانية مع حادث وقع في المؤتمر الوزاري الأوروبي، حيث حاول وزير خارجية كرواتيا غوردان غرليتش رادمان تقبيل نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك .
اعتبر الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن دعوات مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل أحدثت صدى واسعا في مصر والسعودية وجعلت عددا كبيرا ينفي صلته بإسرائيل ما زاد من فاعلية الرأي العالمي.
أفاد موقع Axios بأن سيلفيا يعقوب الموظفة في الخارجية الأمريكية، اتهمت عبر موقع التواصل الاجتماعي X، الرئيس جو بايدن بالتورط في الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة.
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول إسرائيلي بأن هناك شكوكا في أن إسرائيل ستتمكن من القضاء على حركة "حماس" في قطاع غزة.
عقد وزارء خارجية الأردن أيمن الصفدي، ومصر سامح شكري، والولايات المتحدة أنتوني بلينكن، مساء يوم السبت مؤتمرا صحفيا مشتركا من عمان لبحث تطورات الوضع في غزة.
ألقى الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله مساء يوم الجمعة خطابا انتظره الشارعان العربي والغربي طرح من خلاله رؤية الحزب لشكل التعاطي مع إسرائيل على ضوء تطورات الحرب في غزة.
دخلت الحرب يومها الـ28 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.
قال إيغور جوفكفا نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكراني، في لقاء تلفزيوني، إنه لم يكن جديرا بقائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني، إبلاغ وسائل الإعلام الغربية بحقيقة الوضع على الجبهة.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو "لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال لقد محوناه وألقينا" محملا إياه مسؤولية الهجمات على غزة.
طلب زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، من 4 دول السماح لأنصاره بالوصول إلى حدود فلسطين.
هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في كلمة له تلت خطابا لأمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، بأن أي خطأ سيكون ثمنه باهظا.
أصر المهاجم الهولندي الجنسية والمغربي الأصل أنور الغازي على دعمه للشعب الفلسطيني وذلك في أول رسالة له في أعقاب فسخ نادي ماينز الألماني لعقده بأثر فوري بسبب تعاطفه مع أهل غزة.
قالت وكالة "بلومبرغ" إن واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي ارتفعت بنحو 133% خلال أسبوع، لتصل إلى 350 مليون قدم مكعب يوميا.
أعلن مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية أن السلطات الأمريكية تستخدم أسلحة البنتاغون غير الهجومية للبحث عن الرهائن الأجانب في قطاع غزة.
أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المحترف في صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي، أنه لا توجد أي فرصة مطلقا لانتقاله على سبيل الإعارة إلى أي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
أعلنت وزارة الخارجية التركية اليوم السبت، أن أنقرة استدعت سفيرها لدى إسرائيل للتشاور.
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن إسرائيل لا تزال تمارس على القاهرة ضغوطا كبيرة للغاية بشأن مقترح استيعاب الفلسطينيين من قطاع غزة إلى شمال سيناء.
سلطت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية في مقال نشرته مساء يوم الجمعة الضوء على خطاب أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله.
أعلنت هندوراس أنها استدعت سفيرها لدى تل أبيب للتشاور بسبب انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.
أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض منظومة السهم "حيتس" التابعة للدفاعات الجوية صاروخا طويل المدى في منطقة صحراء النقب لأول مرة تم إطلاقه من قطاع غزة.
قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية نقلا عن وسائل إعلام ومصادر عسكرية يوم السبت إن حزب الله استخدم سلاحا جديدا قويا ضد إسرائيل.
قال مسؤولان أمريكيان إن الولايات المتحدة تنفذ طلعات بطائرات استطلاع مسيرة في سماء قطاع غزة بحثا عن الرهائن لدى حركة "حماس".
أعلنت الخارجية المصرية أن وزراء خارجية كل من الإمارات والسعودية وقطر ومصر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيجتمعون اليوم مع نظيرهم الأمريكي بشأن غزة.
نشر أبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مساء السبت، كلمة صوتية جديدة بشأن آخر التطورات في قطاع غزة والمواجهات بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.
قال ضابط عملياتي في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، إن الجيش الإسرائيلي تكبد خسائر كبيرة في لواء المظليين ولواء جفعاتي.
أكد الخبير الاستراتيجي اللواء محمد الغباشي أن حماس تمتلك أدوات الحرب والمباغتة ما يجعل سيناريو حصار بيروت صعب التكرار معها وتمركزها جيدا في القطاع مع تجهيزات هندسية استعدادا للعدو.
أفاد مراسلنا، اليوم السبت، بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الوفاء ما تسبب بحريق كبير في المكان وأخرج المولد من الخدمة.
أكد الرئيس السابق للموساد، يوسي كوهين، أنه يتواصل مع مسؤولين أمنيين كبار في الشرق الأوسط من أجل نجاح الوساطة لتحرير الرهائن والأسرى الإسرائيليين لدى حركة "حماس".
قالت وسائل إعلام فلسطينية إن الطائرات الإسرائيلية قصفت مدرسة الفاخورة التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، أنه نفذ عملية توغل مركزة في جنوب قطاع غزة، حيث اشتبكت قواته مع مجموعة مسلحين خرجت من أحد الأنفاق.
كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، يوم السبت، عن تفاصيل الأصوات التي منحت من جميع البلدان للاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2023.
قررت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إنهاء عمل المراسلة جازمين هيوز بعد توقيعها رسالة مفتوحة تتهم إسرائيل "بالفصل العنصري والإبادة الجماعية" في حربها الدامية على غزة .
تحت العنوان أعلاه، نشرت "برافدا رو" مقالا حول عجز إسرائيل عن مهاجمة الحوثيين، واستبعاد أن تدخل أي دولة عربية، ولا إيران الحرب مع إسرائيل.
فسخ نادي ماينز الألماني لكرة القدم، عقده مع مهاجمه الهولندي أنور الغازي الجمعة، بعد ساعات من فتح الادعاء الألماني تحقيقا حيال منشوراته بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
أفادت مجلة Forbes، بأن واشنطن سلمت أوكرانيا واحدة أو عدة مركبات مدرعة من طراز Assault Breachers ، دون إعلان ذلك رسميا.
تحدث الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي لـRT عن لجوء المصريين لـ"سلاح المقاطعة" للتعبير عن غضبهم من الدول الداعمة لإسرائيل حيث نجح الأمر بالفعل، مشيرا إلى أنه سلاح ذو حدين.
في أول خطاب له منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، شدد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله على شرعية المواجهة
قال الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، إن "غارات الطيران الإسرائيلي على سيارة الإسعاف تمت بعد رصد استخدامها من قبل مجموعة تابعة لحماس في منطقة القتال وبالقرب من قوات جيش الدفاع".
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
اعتبر نادي الشرطة فائزا على مستضيفه الميناء ضمن منافسات الدوري العراقي لكرة القدم بنتيجة 3-0، بقرار من حكم المباراة الذي أنهى المواجهة، بسبب النقص العددي لأصحاب الأرض.
عرضت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مساء يوم الجمعة مشاهد من اشتباكات مسلحيها مع قوات إسرائيلية توغلت في منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة.
أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الجمعة، استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية.
كشف وحيد جلال زاده رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أنه في الأيام الأولى لعملية "طوفان الأقصى" وجهت واشنطن رسالة إلى طهران لإبقاء مستوى الصراع بين إسرائيل و"حماس".
قال وزير الخارجية المصري لقناة CNN الخميس إن وثيقة وزارة الاستخبارات الإسرائيلية المسربة التي تقترح نقل ملايين الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء في مصر هي "اقتراح مثير للسخرية".
قال نيكولاس ويستكوت، وهو مدير سابق لقسم الشرق الأوسط في هيئة العلاقات الخارجية الأوروبية، إنه لهزيمة حماس يجب على إسرائيل تدمير قطاع غزة، والتضحية بالدعم الدولي.
أكد البنتاغون اليوم الجمعة، أن الجيش الأمريكي يستخدم المسيرات غير المسلحة فوق قطاع غزة لدعم "الجهود الإسرائيلية لتحرير الرهائن".
نقل موقع Strana.ua عن قائد قوات العمليات الخاصة بالجيش الأوكراني اللواء فيكتور كورينكو، قوله إنه لا يفهم سبب إقالة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي له.
تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني بوزنياكوف، في "فزغلياد"، حول سبب فشل إطلاق الصاروخ الأمريكي، من وجهة نظر خبير عسكري.
قال نائب وزير خارجية روسيا ألكسندر غروشكو، إن موسكو لا تستبعد احتمال تورط الناتو في الصراع في الشرق الأوسط إذا احتاجت واشنطن إلى "إضفاء الشرعية" على تصرفاتها.
حذر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط من أنه من دون هدنة إنسانية ستشهد غزة المجاعة والإبادة وناشد الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي العمل على وقف الهجوم الإسرائيلي فورا.
كشف الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، عن الخطوات التي قام ويقوم بها الحزب لمساعدة الفلسطينيين في حربهم ضد إسرائيل.
قال أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، إنه لأول مرة في تاريخ وجود الأسلحة الصاروخية- النووية، باتت روسيا تتفوق على منافسيها في هذا المجال.
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين للإسرائيليين إن "الموافقة على هدنة إنسانية ستساعد إسرائيل على كسب المزيد من الوقت لهجومها البري على قطاع غزة"، وفق ما ذكره موقع "أكسيوس".
أعلنت فصائل عراقية اليوم السبت، استهداف قاعدة الشدادي الأمريكية جنوب مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا.
علق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على تصريحات القائد الأعلى للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، الذي وصف فيه بأن النزاع في أوكرانيا وصل إلى طريق مسدود.
أصدر حزب الله فجر يوم السبت بيانا أعلن من خلاله مقتل أحد عناصره في التصعيد المتواصل مع الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان.
أغلق متظاهرون يوم الجمعة محطة القطارات في مدينة نيويورك الأمريكية رفضا للقصف الإسرائيلي الذي يستهدف قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 وراح ضحيته أكثر من 9000 شخص.
تعرض الملياردير الأمريكي رئيس شركة "ميتا"، مارك زوكربيرغ، لتمزق في الرباط الصليبي، أثناء تمارين الملاكمة، ونقل على جناح السرعة إلى المستشفى.
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن "السعودية أكدت لواشنطن استمرار اهتمامها بالتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد انتهاء الحرب في غزة".
أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن الحد من زيارات مسؤولين كبار في البنتاغون لإسرائيل "حتى إشعار آخر"، على خلفية التصعيد في قطاع غزة.
هددت رشيدة طليب عضو الكونغرس عن ولاية ميشيغان، الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الأمريكيين سيتذكرون موقفه في انتخابات 2024 إذا لم يدعم فورا طلب وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول خطر تزويد أوكرانيا بطائرات إف-16 الأمريكيةالقادرة على حمل صواريخ نووية.
نشرت "كتائب عز الدين القسام" فيديو تعريفيا لسمات "عبوة العمل الفدائي" التي يستخدمها مقاتلوها لتدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في محاور عدة من قطاع غزة.
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، أنه استهدف مجموعتين حاولتا إطلاق النار من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى أنه دمر نقطة مراقبة لحزب الله.
أفادت مراسلتنا، اليوم السبت بانطلاق الاجتماع الذي يضم وزارء خارجية عرب وممثل منظمة التحرير الفلسطينية، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة الأردنية عمان.
جدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، موقفه من التطبيع مع إسرائيل بعد جدل واسع في بلاده بشأن مشروع "قانون تجريم التطبيع" مع تل أبيب، مقترحا تغيير مادة في الدستور تجعل التطبيع خيانة عظمى.
أكدت جماعة أنصار الله اليمنية أنها نفذت هجمات على مواقع وأهداف إسرائيلية، بالصواريخ الباليستية والمجنحة، وعدد كبير من الطائرات المسيرة.
تفاعل رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، مالك نادي "زد إف سي" مع فوز فريقه على الزمالك، أمس الجمعة، ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم.
أفاد مراسلنا بأن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وريشون لتسيون واللد وبات يام.
نشر عدد كبير من المصريين فيديو للناشطة المصرية داليا زيادة مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، في مقابلة مع معهد الأمن القومي الإسرائيلي "التابع للموساد الإسرائيلي".
أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن تدخلات الولايات المتحدة في أوكرانيا تسير بشكل سيء، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال انحسار تغطية النزاع الأوكراني في وسائل الإعلام الأمريكية.
أكد المحلل السابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية، لاري جونسون، أن الجنود الأمريكيين يُقتلون بسبب الهجمات المستمرة على قواعد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.
أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق فجر السبت عن استهدافها قاعدة "حرير" الجوية الأمريكية في أربيل شمال العراق بطائرتين مسيرتين.
اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن لدى الجيش الإسرائيلي حلولا "فريدة" لمشكلة أنفاق حركة حماس بقطاع غزة، بما في ذلك تدميرها بالكامل، مؤكدا أن لدى الجيش القدرة على ذلك.
أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، يوم السبت، أنهم أبلغوا عائلات 341 جنديا إسرائيليا عن مقتل أبنائهم منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن تل أبيب لا تزال تمارس ضغوطا كبيرة للغاية على القاهرة بشأن مقترح استيعاب الفلسطينيين من قطاع غزة إلى شمال سيناء.
وصف رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، خطط المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين لتنظيم مسيرة في وسط لندن في يوم الهدنة بالـ"استفزازية وتنم عن عدم الاحترام".
عاد الإعلامي المصري باسم يوسف إلى الأضواء مجددا، بعد لقائه الثاني مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، للتحدث عن القضية الفلسطينية.
على الرغم من تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية الجوية والبرية بوتيرة متصاعدة وعنيفة إلا أن خبراء يقولون إن الحملة الإسرائيلية الضارية لا تجري كما تود تل أبيب.
رشح المدرب الفرنسي المتخصص في الكرة الإفريقية، كلود لوروا، منتخبات المغرب والجزائر والسنغال للفوز بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا "2023" المزمع إقامتها في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.
يزداد عدد المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية في العالم باطراد. وأحد العوامل المسببة، هي التغذية غير المتوازنة. فما هي المواد الغذائية المفيدة للقلب والأوعية الدموية؟
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