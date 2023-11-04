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بوتين يعزي سلطات نيبال في ضحايا الزلزال المدمر

أخبار العالم

بوتين يعزي سلطات نيبال في ضحايا الزلزال المدمر
Sputnik
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بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية لقيادة نيبال بشأن العواقب المأساوية للزلزال المدمر الذي ضرب المناطق الغربية من البلاد مخلفا أكثر من 100 قتيل.

وكتب بوتين في البرقية التي وجهها لرئيس نيبال رام شاندرا بودل ورئيس الوزراء بوشبا كمال داهال، والتي نشرت على موقع الكرملين الإلكتروني اليوم السبت: "أرجو أن تتقبلا تعازي العميقة فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للزلزال المدمر في المناطق الغربية من بلدكما".

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وتابع: "أرجو نقل كلمات المواساة الصادقة والدعم لذوي وأصدقاء الضحايا، وكذلك التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية".

وأدى الزلزال الذي تقدر قوته بنحو 6 درجات، إلى مصرع ما لا يقل عن 132 شخصا، حسب أحدث حصيلة نقلتها وكالة "فرانس برس" عن مسؤولين محليين، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 100 شخص آخرين.

المصدر: RT

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