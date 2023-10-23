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بالفيديو.. وزير إسرائيلي يسلح المستوطنين في الضفة الغربية

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بالفيديو.. وزير إسرائيلي يسلح المستوطنين في الضفة الغربية
الصورة ملتقطة من الفيديو
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انتشر مقطع مصور يظهر فيه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وهو يقوم بتسليح المستوطنين في مناطق الضفة الغربية المحتلة، ضمن حملة لتوزيع 10 آلاف قطعة سلاح على المستوطنين.

ويظهر بن غفير في الفيديو وهو يقف إلى جانب عدد من المسؤولين، فيما يصل عدد من المستوطنين تباعا لتسلم السلاح.

ووجه بن غفير في وقت سابق من الشهر الحالي بشراء 10 آلاف قطعة سلاح لتزويد المستوطنين بها "للدفاع عن أنفسهم"، وذلك على خلفية التصعيد بين إسرائيل و"حماس".

المصدر: RT

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