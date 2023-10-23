بالفيديو.. وزير إسرائيلي يسلح المستوطنين في الضفة الغربية

انتشر مقطع مصور يظهر فيه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وهو يقوم بتسليح المستوطنين في مناطق الضفة الغربية المحتلة، ضمن حملة لتوزيع 10 آلاف قطعة سلاح على المستوطنين.

ويظهر بن غفير في الفيديو وهو يقف إلى جانب عدد من المسؤولين، فيما يصل عدد من المستوطنين تباعا لتسلم السلاح.

فيديو بن غفير يقوم بتسليح المستوطنين في مناطق الضفة #خبرني#فلسطينpic.twitter.com/ntt0JsjzC7 — خبرني Khaberni (@khaberni) October 23, 2023

ووجه بن غفير في وقت سابق من الشهر الحالي بشراء 10 آلاف قطعة سلاح لتزويد المستوطنين بها "للدفاع عن أنفسهم"، وذلك على خلفية التصعيد بين إسرائيل و"حماس".

المصدر: RT