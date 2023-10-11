 
مباشر
عاجل
بوتين: لا نعرف أسباب إرسال حاملة طائرات أمريكية إلى إسرائيل

تصادم قطارين في مترو أنفاق موسكو

فيديوهات

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w7ix

أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين عن إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة جراء اصطدام قطارين بمحطة "بيتشاتنيكي" في مترو الأنفاق بالعاصمة صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت إدارة النقل في موسكو في صفحتها الرسمية على تيليغرام أن قطارا قديما كان يسافر من المستودع بدون ركاب اصطدم بقطار كان يقف في محطة "بيتشاتنيكي".

وقام رجال الطوارئ بإنقاذ سائق كان عالقا في مقصورة القطار.

وأدى الحادث إلى تعليق حركة القطارات بين محطتي "لوبلينو" و"دوبروفكا".

المصدر: نوفوستي

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا