تصادم قطارين في مترو أنفاق موسكو

أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين عن إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة جراء اصطدام قطارين بمحطة "بيتشاتنيكي" في مترو الأنفاق بالعاصمة صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت إدارة النقل في موسكو في صفحتها الرسمية على تيليغرام أن قطارا قديما كان يسافر من المستودع بدون ركاب اصطدم بقطار كان يقف في محطة "بيتشاتنيكي".

وقام رجال الطوارئ بإنقاذ سائق كان عالقا في مقصورة القطار.

وأدى الحادث إلى تعليق حركة القطارات بين محطتي "لوبلينو" و"دوبروفكا".

المصدر: نوفوستي