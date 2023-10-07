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فيديو .. أولى غنائم الفلسطينيين مع بدء عملية "طوفان الأقصى؟

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أظهر مقطع فيديو عودة مقاتلين إلى غزة ومعهم أولى غنائمهم بعد ساعات من إعلان بدء عملية "طوفان الأقصى"، ويظهر المقطع مقاتلين على متن مركبة هامر إسرائيلية وسط فرحة الفلسطينيين.

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واليوم السبت، أعلن عدد من كتائب المقاومة الفلسطينية في غزة، النفير العام، وشن هجمات فورية تجاه قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، في إطار معركة "طوفان الأقصى". وسقط عدد من صواريخ المقاومة من غزة في قرى جنوب الضفة الغربية، فيما احتفل الفلسطينيون بشوارعهم ببسالة المقاومين في قطاع غزة.

المصدر: RT

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