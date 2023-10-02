شاهد.. الأمير تركي الفيصل يمازح مراسل RT

أكد الأمير السعودي تركي بن فيصل آل سعود في تصريح خاص لـRT وجود تعاون ثقافي واسع بين الجانبين السعودي والروسي، ومازح المراسل عندما قدم نفسه على أنه من "روسيا اليوم".

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