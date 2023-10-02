شاهد.. الأمير تركي الفيصل يمازح مراسل RT

تاريخ النشر:02.10.2023 | 09:39 GMT |
آخر تحديث:02.10.2023 | 09:40 GMT | فيديوهات
أكد الأمير السعودي تركي بن فيصل آل سعود في تصريح خاص لـRT وجود تعاون ثقافي واسع بين الجانبين السعودي والروسي، ومازح المراسل عندما قدم نفسه على أنه من "روسيا اليوم".
أفاد تقرير صحفي، بأن أحد اللاعبين الأجانب في دوري "روشن" السعودي لكرة القدم، غادر المملكة بشكل مفاجئ.
اندلع حريق هائل في مقر مديرية الأمن بمحافظة الإسماعيلية شمال شرقي القاهرة، فجر اليوم الاثنين، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده.
عثرت البعثة الأثرية المصرية الألمانية النمساوية في مقبرة الملكة مريت نيث من الأسرة الأولى بمنطقة أم القعاب بأبيدوس في سوهاج، على المئات من جرار النبيذ المغلقة التي لم تفتح من قبل.
نشرت وسائل إعلام تركية صورا للسيارة التي أقلت منفذي العملية الإرهابية في أنقرة وهي من طراز "رينو" فضية اللون تحمل لوحة تعريف تركية.
تحت العنوان أعلاه، كتبت لينا كورساك، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول مواصفات السلاح الذي تطوره روسيا على مبادئ فيزيائية جديدة، وقدراته الخارقة.
أعلنت لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم استبدال الحكمين المساعدين خلال مباراة توتنهام وضيفه ليفربول (2-1)، في الجولة السابعة من "البريمير ليغ".
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه تحدث مع مجلس القضاء الأعلى صباح اليوم الأحد، عن سهولة هدم الدول.
كشفت وسائل إعلام تركية أن الإرهابيين اللذين استهدفا المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية في أنقرة، وصلا إلى هناك على متن سيارة سرقاها في ولاية قيصري، بعد أن قتلا صاحبها.
دعت مجموعة من الأحزاب المصرية للاحتشاد في الميادين اليوم دعما لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإعلان استمرار روح ثورة 30 يونيو.
قالت عضو الكونغرس الأمريكي مارجوري تايلور غرين إن بريطانيا بإرسالها قوات إلى أوكرانيا ستشعل حربا عالمية ثالثة.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد، إن بلاده لا تتوقع أي شيء من الاتحاد الأوروبي.
كشف نائب البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك أن كييف تلقت تحذيرا من واشنطن بضرورة عدم حدوث فضائح فساد في البلاد خلال 45 يوما، على خلفية إقرار قانون الميزانية الأمريكية المؤقتة.
سخر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بصورة "ميمز" نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".
تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن حرب 1967 وحديث وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه ديان عن الجيش المصري، وأنه لن تقوم له قائمة إلا بعد 50 سنة.
توجه وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كارعي، اليوم الأحد، على رأس وفد حكومي للمشاركة في "مؤتمر البريد العالمي" في العاصمة السعودية الرياض، بحسب ما نقلت قناة "i24news" الإسرائيلية.
كشف فيديو متداول لمديرية أمن الإسماعيلية في مصر، كيف بدأ الحريق التي التهم مبنى المديرية بالكامل.
حذر العالم الهولندي فرانك هوغربيتس من نشاط زلزلي قوي، لافتا إلى أن الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر "ستكون حرجة".
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
كشف تقرير صحفي، عن كواليس إلغاء هدف ليفربول في مرمى مضيفه توتنهام، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
روى الشاب العراقي ريفان في أول ظهور إعلامي له تفاصيل الفاجعة التي وقعت في حفل زفافه على العروس حنين في منطقة الحمدانية في الموصل بالعراق.
أصدرت لجنة الحكام بالدوري الإنجليزي الممتاز، بيانا رسميا قدمت خلاله اعتذارا لفريق ليفربول، عقب مباراته أمام توتنهام (1-2) مساء السبت، ضمن الجولة السابعة من منافسات "البريميرليغ".
كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي روما الإيطالي لكرة القدم، أنه رفض عرضا فلكيا خلال الصيف الماضي، من أجل البقاء مع فريق "الذئاب" هذا الموسم.
أعلنت اللجنة التحقيقية بشأن حريق الحمدانية في محافظة نينوى، اليوم الأحد، نتائج التحقيق الذي تضمن إعفاء مجموعة مسؤولين من مناصبهم.
علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، على انتقاد الإعلاميين المصريين لإنفاق قطر حوالي 300 مليار دولار، استعدادا لكأس العالم 2022.
أعلنت وزارة المالية السعودية في البيان التمهيدي لموازنة العام القادم، التقديرات الأولية لمعدلات التضخم للعام الجاري والأعوام الثلاثة المقبلة.
طالب لاعب نادي الطائي، عبد العزيز الحرابي، لجنة المسابقات في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، بإعادة النظر في مواعيد مباريات دوري "روشن"، إذ تتزامن مع توقيت رفع الأذان.
رفض وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، يوم السبت، التحدث باللغة الفرنسية عندما طلب منه أحد الصحفيين ذلك.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق الذي شب صباح اليوم الإثنين، في مديرية أمن الإسماعيلية.
كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن حوار جرى بينه وبين شخص لم يحدد هويته بشأن أمر يهدد الرئيس المصري في حال توليه الرئاسة في العام 2014.
وصل رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف إلى قاعدة تدريبٍ متخصصٍ لقوات "أحمد" الروسية التابعة للإدارة الإقليمية للحرس الروسي وتفقد بعض معدات الناتو الحربية التي تم اغتنامها.
قالت وزارة الداخلية العراقية إن سبب حريق "عرس الحمدانية" هو مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال في قاعة الاحتفال.
تمكن جنود من جيش دبابات الحرس الأول التابع لمجموعة القوات الغربية الروسية من أسر مجموعتين من جنود القوات الأوكرانية المتمركزين بالقرب من مدينة أرتيوموفسك (باخموت).
تداولت وسائل الإعلام خبرا نشره موقع "سعودي سبورت" عن هروب أحد اللاعبين الأجانب من الدوري السعودي بشكل مفاجئ دون الكشف عن هوية اللاعب أو النادي الذي هرب منه.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد القضاء على 400 جندي أوكراني وإسقاط طائرة "سو-25" و37 مسيّرة، وتدمير عشرات الآليات والمعدات العسكرية لقوات كييف خلال اليوم الماضي.
تحدث الإعلامي السعودي الشهير عبد الرحمن الراشد في مقال له، عن أهداف التفاوض السعودي الإسرائيلي، في حال اكتمل فعلا.
رصد فيديو حصلت عليه RT مبنى مديرية أمن الإسماعيلية في مصر، بعدما تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق الهائل الذي التهم المبنى بالكامل اليوم الاثنين.
حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف من أن روسيا ستعتبر المدربين البريطانيين والمصانع الألمانية أهدافا مشروعة لها إن استمرت برلين ولندن بتأجيج النزاع في أوكرانيا.
أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تدمير 20 هدفا تابعا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق، وذلك عبر غارات جوية استهدفت معاقل التنظيم في مناطق متينا وهاكورك وقنديل وغارا.
هدّد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، بن كاردين، بأنه سيحجب المساعدات العسكرية عن مصر إذا هي لم تتخذ "خطوات ملموسة ومجدية ومستدامة" لتحسين حقوق الإنسان في البلاد.
أوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت أن الدولة لن تنجح في التغلب على التحديات إلا من خلال شعبها ومع حالة الاستقرار.
عادت آفة حشرة بق الفراش للظهور بالعاصمة الفرنسية باريس في عدد من البيوت ووسائل النقل ودور السينما وأكد الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران بالارتفاع الملحوظ في هذه الظاهرة.
أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف المديرية العامة للأمن في وزارة الداخلية التركية بالعاصمة أنقرة.
قال وزير دفاع بريطانيا غرانت شابس في حديث لصحيفة "تلغراف" إن بلاده تبحث "الدور الذي يمكن أن يلعبه أسطولها في حماية السفن التجارية من التدابير الروسية في البحر الأسود.
أكد رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، أن المصالح الأمريكية أكثر أهمية من تقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا، مشيرا إلى المشاكل على الحدود الأمريكية.
أظهر مقطع فيديو متداول لحظة سقوط شخص من أعلى مبنى مديرية الأمن المحترق بمحافظة الإسماعيلية شمال شرقي القاهرة.
اكتست ميادين في القاهرة بلافتات التأييد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل إعلانه الترشح لولاية رئاسية جديدة مساء يوم غد الاثنين.
كشف وزير النقل المصري المهندس كامل الوزير اليوم الأحد، عن مشروع ستشهده منطقة أبو سمبل لأول مرة في تاريخها.
قال ضابط الاستخبارات المتقاعد في مشاة البحرية الأمريكية سكوت ريتر إن القوات الأوكرانية دُمّرت، وبات أمام روسيا الحرية في اختيار الطريقة المناسبة لحسم النزاع في أوكرانيا.
حرم النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، من معادلة رقم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام نجم مانشستر يونايتد، خلال لقاء "الريدز" وتوتنهام (1-2) أمس السبت، في الجولة السابعة للدوري.
نصح وزير الدفاع البريطاني السابق بن والاس القيادة الأوكرانية بتجنيد الشباب بشكل أكثر نشاطا للخدمة العسكرية، مشيرا إلى أن هذا سيمنع تباطؤ وتيرة الهجوم المضاد.
رصدت كاميرات المراقبة لحظة وقوع التفجير الانتحاري الذي استهدف صباح اليوم مقر المديرية العامة للأمن التابعة وزارة الداخلية التركية في أنقرة، والذي نفذه إرهابيان.
أظهر فيديو تم تصويره من مكان قريب جدا من مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، لحظة هجوم الانتحاري على المديرية وتفجير نفسه.
تحدث الأمريكي المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل يوناتان بولارد، على مسألة التطبيع بين إسرائيل والسعودية.
أصدر نادي ليفربول بيانا رسميا بشأن تعرضه لـ"مظلمة" خلال مباراته أمام مضيفه توتنهام (1-2) التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
كشف صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، أن الحكم الإنجليزي دارين إنغلاند، المسؤول عن تقنية الفيديو في مباراة توتنهام وضيفه ليفربول، عاد من الإمارات قبل ذلك اللقاء بـ24 ساعة.
كتب ريتشارد نيلسون في "واشنطن بوست" أنه على الولايات المتحدة وحلفائها إطلاق "لعبة طويلة الأمد" في أوكرانيا، كما يفعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
هاجم حشد من الناس يوم السبت تجمعا لناشطين مشاركين في "مسيرة الحريات" وسط بيروت لدعمها المثلية الجنسية، مما أدى إلى إصابة شخصين على الأقل.
قتل شخصان نتيجة هجوم شنه دب في محمية "بانف" الوطنية الكندية، غرب ولاية ألبرتا، بحسب ما ذكرت قناة "سي بي سي" التلفزيونية.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان اليوم السبت، بأن الحقائق والتاريخ أثبتا مرارا بأن الولايات المتحدة هي "إمبراطورية أكاذيب" بكل معنى الكلمة.
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا عن تعرض مقر المديرية العامة للأمن التابعة للوزارة لهجوم إرهابي صباح اليوم الأحد نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه، والثاني تم القضاء عليه.
أوقفت السلطات الأمريكية العمل بقانون "الإعارة والتأجير لأوكرانيا"، الذي كان ساري المفعول في الولايات المتحدة حتى 30 سبتمبر، بحسب ما ذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية.
انتهت إجراءات التحقيق من نيابة الاحتيال المالي في السعودية إلى توجيه الاتهام لتنظيم إجرامي مكون من 7 مواطنين بتهمة الاحتيال المالي، والتزوير، وغسل الأموال، وجرائم المعلوماتية.
دعا رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لعدم نسيان أن بولندا قبلت مليوني لاجئ أوكراني.
خطف الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان مهاجم فريق وولفرهامبتون الأضواء بعد مباراته أمام ضيفه مانشستر سيتي (1-2) مساء أمس السبت، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
تمكن جندي من مشاة البحرية من اللواء الأربعين لأسطول المحيط الهادئ من تحييد 6 مقاتلين أوكران حاولوا دخول خندق خلال معركة في جمهورية دونيتسك الشعبية.
خرج آلاف المتظاهرين بمسيرة حاشدة في وارسو اليوم نظمها الموالون لرئيس الوزراء السابق زعيم حزب المنصة المدنية المعارض دونالد توسك، مطالبين برحيل الحكومة.
قال المستشار السابق في البنتاغون دوغلاس ماكغريغور، إن الولايات المتحدة لم يبق أمامها إلا الاعتراف بهزيمتها في أوكرانيا، أو إرسال قواتها إلى هناك.
أكد الخبير والمفكر الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن تدمير المدمرة إيلات الإسرائيلية أحدث هزة كبيرة في عمليات التسليح البحري والتكتيك العسكري.
كشف فيديو وصور ما تبقى من مديرية أمن الإسماعيلية في مصر، بعد الحريق المدمر الذي التهم المبنى بالكامل اليوم الاثنين.
انتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المحتوى الذي تقدمه بعض القنوات المصرية، التي لا تتحدث عن إنجازات الدولة في العديد من القطاعات.
ظهرت بشكل مفاجئ حفرة ضخمة في ضواحي إقليم الجديدة غربي المغرب، وسرعان ما أثارت مخاوف وتساؤلات السكان خصوصا أنها ظهرت بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 8 سبتمبر الماضي.
أوقفت هولندا الانتاج في حقل غرونينغن الضخم الواقع في شمال البلاد، وهو أكبر حقل للغاز في أوروبا، بعد أن تعرضت المنطقة المحيطة به طوال سنوات لزلازل تزداد شدتها.
من المفارقات الخطيرة في العصر الحديث أن الولايات المتحدة الأمريكية أمنت لنفسها موقعا خاصا غلفته بشكل محكم وهي تتصرف من خلاله كما يحلو لها ولا أحد يستطيع محاسبتها.
اعتبر السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام أن وقف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا ستكون له عواقب أسوأ بعشر مرات من عواقب انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.
قال واين آير رئيس الأركان العامة الكندية في حديث نقلته إذاعة Radio-Canada، إن روسيا تجدد احتياطاتها من الذخيرة بأسرع مما توقع الغرب.
حدد مصرف سوريا المركزي اليوم الأحد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ11500 ليرة للدولار.
كشفت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، أن الغرب تخلى عن خططه بأن تستولي أوكرانيا على شبه جزيرة القرم، مرجعة ذلك إلى خوفها من العواقب التي ستترتب عن هذا الأمر.
تم توجيه عدة تهم جنائية إلى الشرطي الأميركي تروبر ديمبسي والترز البالغ من العمر 29 عاما بعد أن ضرب فتى يبلغ من العمر 17 عاما واحتجزه تحت تهديد السلاح أثناء اعتقاله.
أكد السيناتور الجمهوري جيمس دافيد فينس استعداد اليساريين الأمريكيين لتصفية دم أوكرانيا انتقاما من روسيا، التي يتهمونها بتفويز دونالد ترامب في انتخابات 2016.
تصدرت دول عربية قائمة شركاء روسيا التجاريين في إفريقيا بحسب بيانات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، وبلغ حجم التجارة الروسية مع دول القارة السمراء هذا العام 15.5 مليار دولار.
طلب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وزير التموين، علي المصيلحي، بالرد على اتهامات بعدم سيطرة الوزارة على الأسعار.
توصلت دراسة جديدة إلى أن من المرجح أن تضرب صواعق البرق الفائق كلما اقتربت منطقة الشحن الكهربائي للسحابة العاصفة من الأرض أو سطح المحيط.
أصدرت وزارة الخارجية السعودية يوم الأحد بيانا بشأن قيام أحد المتطرفين في بحرق نسخة من القرآن الكريم في السويد.
أثارت إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الجدل في أوساط كرة القدم الأمريكية، خاصة في ما يتعلق بالحضور الجماهيري.
يشكل وصول حزب المعارضة السلوفاكية "سمير" إلى السلطة تهديدا كبيرا لاستمرار الإمدادات العسكرية السلوفاكية إلى أوكرانيا، بحسب ما ذكرت صحفية "نيوز ويك".
صرح المفوض السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل بأنه سيعقد اجتماعا غير رسمي لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين في كييف.
قال خبير المدرعات الروسي المعروف سيرغي سوفوروف، إن تدمير القوات الروسية للدبابات الغربية في أوكرانيا يتم لعدة أسباب بينها إلى جانب العيوب التقنية، سوء استخدامها.
اعتبر رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل أن "حرب روسيا ضد أوكرانيا تشكل تهديدا وجوديا لنا جميعا" مشيرا إلى مناقشته مع وزير دفاع أوكرانيا رستم عمروف المساعدات العسكرية إلى كييف.
قال وزير الخارجية الأمريكي السابق، رئيس الاستخبارات المركزية السابق مايك بومبيو، إن نزاع أوكرانيا أضعف الولايات المتحدة وأفقدها القدرة على ردع روسيا.
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه في حالة إعادة انتخابه العام المقبل، فإنه سيسحب القوات الأمريكية من عدة دول لا يستفيد منها القطاع الزراعي الأمريكي.
أظهرت لقطات متداولة تفجرا لعيون الماء العذب في إقليم ورزازات إثر زلزال الحوز المدمر الذي ضرب المغرب الشهر الماضي.
هاجم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، على خلفية قرار حكومته بحظر المحتوى الإعلامي، واصفا إياه بالـ"مخجل".
وصف السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس بعد إعلانه أنه يبحث إمكانية إرسال جنود بريطانيين إلى أوكرانيا، بـ"المعتوه والمهووس بالحرب".
تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن ليونةٍ تبديها إيران، رغم دخول حرب الفضائح بين واشنطن وطهران طورًا ساخنا.
أصدرت محافظة الإسكندرية المصرية اليوم الأحد بيانا بشأن تداول صورة في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تمثالي أسدين يتم نقلهما على سيارة نصف نقل.
قال الخبير العسكري مايكل بيك، إن عدم قدرة قوات كييف على التقدم في الجبهة والاستخدام الفعال لمساعدات الغرب، يدل على ضعف تكتيكات "الناتو" في الحروب الحديثة.
مني فريق ليفربول بهزيمة مؤلمة أمام مضيفه توتنهام (1-2) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
تشعر فرنسا بالقلق من عودة ظهور بق الفراش في أنحاء البلاد، مع تزايد مخاوف أن تؤثر هذه الحشرات الزاحفة على دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.
تحولت سفينة الإنزال الكبيرة "إيفان جرين" إلى معرض عائم لأسلحة ومعدات أوكرانية استولى عليها الجيش الروسي، وترسو السفينة في القاعدة الرئيسية للأسطول الشمالي في سيفيرومورسك.
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