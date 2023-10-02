 
مباشر

شاهد.. الأمير تركي الفيصل يمازح مراسل RT

فيديوهات

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w5b6

أكد الأمير السعودي تركي بن فيصل آل سعود في تصريح خاص لـRT وجود تعاون ثقافي واسع بين الجانبين السعودي والروسي، ومازح المراسل عندما قدم نفسه على أنه من "روسيا اليوم".

إقرأ المزيد
في تصريح لقناة RT.. الأمير تركي بن فيصل يشيد بالعلاقات الثقافية الروسية السعودية (فيديو)
في تصريح لقناة RT.. الأمير تركي بن فيصل يشيد بالعلاقات الثقافية الروسية السعودية (فيديو)

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا