في تصريح لقناة RT.. الأمير تركي بن فيصل يشيد بالعلاقات الثقافية الروسية السعودية (فيديو)

أكد الأمير السعودي تركي بن فيصل آل سعود، رئيس المخابرات العامة السابق وجود تعاون ثقافي واسع بين الجانبين السعودي والروسي، مشيرا إلى أنه تعاون مثمر للطرفين.

وقال الأمير السعودي تركي بن ​​فيصل في تصريح لقناة RT خلال فعاليات المعرض الدولي للكتاب الذي يقام في العاصمة السعودية الرياض، حول التنسيق السعودي الروسي في الآونة الأخيرة في مختلف المستويات: "هناك تعاون ثقافي واسع مع الجانب الروسي عبر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية وهو تعاون مثمر للطرفين".

ولفت تركي بن فيصل إلى أن "خادم الحرمين الشريفين يسير على إرث وتاريخ طويل منذ تأسيس المملكة العربية السعودية يتمثل في استضافة العالم من كل مكان".

وأضاف: "سمو ولي العهد (محمد بن سلمان) يسير على خطى هذه الطريق وهو عراب رؤية 2030 وأنتم تشهدون بأعينكم على مستوى هذا العمل الجاد الذي قامت به الدولة للترحيب بكم.. فأهلا وسهلا بكم جميعا". تجدر الإشارة إلى أن قناة RT العربية لم تذهب إلى المعرض الدولي في الرياض خالية الوفاض، وإنما سجلت مشاركتها في كتاب الزميل سلام مسافر الذي يحمل عنوان "الهمجية، شهادات غزو واحتلال العراق في حوارات مع سلام مسافر".

إضافة إلى كتاب الزميل خالد الرشد الذي يحمل عنوان: "روسيا في الشرق الأوسط".

المصدر: RT