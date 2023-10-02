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شاهد!.. اعتداء القوات الإسرائيلية على المرابطات في الأقصى

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اعتدت القوات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، على المرابطات عند باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى، وذلك خلال اقتحام المستوطنين للمسجد في ثالث أيام عيد العرش اليهودي.

وأفادت مراسلة RT بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت 4 مرابطات.

المصدر: RT

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