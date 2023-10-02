شاهد!.. اعتداء القوات الإسرائيلية على المرابطات في الأقصى

اعتدت القوات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، على المرابطات عند باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى، وذلك خلال اقتحام المستوطنين للمسجد في ثالث أيام عيد العرش اليهودي.

وأفادت مراسلة RT بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت 4 مرابطات.

فيديو| لحظة اعتقال المرابطة المقدسية هنادي حلواني عقب الاعتداء عليها بوحشية قرب باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى pic.twitter.com/TmBFbKhLWE — فلسطين لايف | PL Plus (@pl_plus1) October 2, 2023

تغطية صحفية: لحظة اعتقال المرابطتين هنادي حلواني وعايدة الصيداوي في البلدة القديمة بالقدس المحتلة. pic.twitter.com/9vfkiqfJQ2 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 2, 2023

المصدر: RT