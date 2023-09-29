أم مكسيكية تتصرف بشجاعة أمام دب جائع اقتحم حفلة عيد ميلاد ابنها

أقدم دب جائع على اقتحام مكان مخصص للتنزه في المكسيك، وقام بالتهام طعام عائلة كانت تحتفل بعيد ميلاد ولدها أمام أعينهم.

وفي التفاصيل قامت المكسيكية سيلفيا ماسياس من مكسيكو سيتي بالذهاب إلى حديقة تشيبينك في مدينة مونتيري الشمالية للاحتفال بعيد الميلاد الخامس عشر لابنها سانتياغو المصاب بمتلازمة داون.

وفي الفيديو أظهرت الأم سيلفيا رباطة جأش وشجاعة وهي تجلس أمام دب أسود قفز على طاولتهم وبدأ بالتهام الطعام، وقامت الأم بضم ابنها وأغمضت له عينيه لكي لا يصاب بالذعر من منظر الدب الجائع الذي غادر المكان بعد أن حظي بوجبة لذيذة من الشطائر المكسيكية.

المصدر: وكالات