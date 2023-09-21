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بالفيديو.. امرأة جميلة تضع ترامب بموقف محرج حينما طلبت منه التوقيع على ملابسها وأجزاء من جسمها

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وقع الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الرئاسي لانتخابات 2024، دونالد ترامب، في موقف محرج حين طلبت منه امرأة التوقيع على ملابسها وأجزاء من جسمها.

وفي الفيديو ظهر ترامب وهو يوزع البيتزا على مؤيديه الذين تواجدوا في إحدى الحانات في ولاية آيوا.

ويبدو أن مهارات الرئيس السابق في الضيافة حققت نجاحا كبيرا مع المعجبين، حيث شوهد ترامب لاحقا وهو يوقع على الجزء العلوي من قميص المرأة، وعلى يدها ومن ثم أعطاها القلم الذي استخدمه في التوقيع.

المصدر: RT

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