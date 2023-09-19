مقطع فيديو يحبس الأنفاس للحظة ضرب صاعقة برق لشخصين في المكسيك

انتشر عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يحبس الأنفاس للحظة ضرب البرق لشخصين كانا يستجمان في شاطئ ولاية ميتشواكان بالمكسيك يوم الجمعة الماضي.

ووفقا لوسائل إعلام مكسيسكة، فقد لقيت المرأة البالغة من العمر 33 عاما مصرعها فور وقوع الحادث، فيما توفي الرجل في وقت لاحق في إحدى المستشفيات.

وأظهر مقطع الفيديو المدعوة إلفيا دي جيسوس وهي تبتعد عن الماء عندما ضربتها صاعقة واردتها قتيلة على الفور، قبل دقائق من إصابة المدعو فيليكس أندريس أيضا والي نقل إلى المشفى ليلقى حتفه هناك.

المصدر: RT