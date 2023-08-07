اعتقدوا أنه يقول أدعية.. موقف طريف من الجالية الإفريقية في السعودية مع السديس!

تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو متداول وثق موقفا طريفا من الجالية الإفريقية أثناء حديث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس.

ويظهر المقطع السديس خلال لقاء تلفزيوني وهو يتحدث عن حضور 60 دولة إلى المؤتمر للإطلاع على المنجزات التي تقدمها السعودية لخدمة الشعوب الإسلامية حول العالم، فيما كان عدد من الأفارقة بجواره بصدد رفع أيديهم والقول "آمين"، معتقدين أنه يردد أدعية.

المصدر: X