شاهد.. نجاة رجل من دهس مرتين أثناء حادث سير في موسكو
تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vsbm
نجا سائق سيارة من الموت تحت عجلات سيارتين على الأقل خلال حادث سير وقع في طريق موسكو الدائري.
ويظهر مقطع فيديو نشر يوم الأحد رجلا وهو يقوم بإصلاح سيارته وسط الطريق قبل أن يلاحظ سيارة أجرة "تطير" باتجاهه، فيهرب منها ويتفادى الانزلاق تحت عجلات سيارة ثانية تسير بسرعة في نفس الاتجاه.
وأعلنت وزارة النقل وتطوير البنية التحتية للطرق في موسكو أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الحادث لم يؤد إلى أية إصابات.
المصدر: رابتلي