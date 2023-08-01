شاهد.. نجاة رجل من دهس مرتين أثناء حادث سير في موسكو

نجا سائق سيارة من الموت تحت عجلات سيارتين على الأقل خلال حادث سير وقع في طريق موسكو الدائري.

ويظهر مقطع فيديو نشر يوم الأحد رجلا وهو يقوم بإصلاح سيارته وسط الطريق قبل أن يلاحظ سيارة أجرة "تطير" باتجاهه، فيهرب منها ويتفادى الانزلاق تحت عجلات سيارة ثانية تسير بسرعة في نفس الاتجاه.

وأعلنت وزارة النقل وتطوير البنية التحتية للطرق في موسكو أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الحادث لم يؤد إلى أية إصابات.

المصدر: رابتلي