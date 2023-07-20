القوات البيلاروسية تجري تدريبات مع مقاتلي "فاغنر" قرب الحدود مع بولندا

نشرت وزارة الدفاع البيلاروسية لقطات للتدريبات المشتركة مع مقاتلي "فاغنر" في ميدان برست بالقرب من الحدود مع بولندا.

وأشارت وزارة الدفاع البيلاروسية إلى أن التدريبات تركز على التعامل بين مختلف فروع القوات المسلحة خلال معارك نارية، واستخدام طائرات مسيرة للأهداف الاستطلاعية.

وأضافت المصدر نفسه أن التدريبات تتمحور على الأساليب التكتيكية للتحرك في ساحة المعركة مع مراعاة إطلاق النار المكثف واستخدام مسيرات هجومية، إلى جانب التدريب النفسي للأفراد العسكريين.

المصدر: وزارة الدفاع البيلاروسية