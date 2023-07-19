مقتل 14 في انزلاقات أرضية بكولومبيا

ذكرت صحيفة El Tiempo أن حوالي 20 شخصا في عداد المفقودين، فيما لقي ما لا يقل عن 14 شخصا مصرعهم وأصيب 6 آخرون في انهيار أرضي بوسط كولومبيا.

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صرح بذلك محافظ كونديناماركا، نيكولاس جارثيا بوستوس، حيث كتب في حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أنه عثر حتى الآن على جثث 14 قتيلا، فيما نقل 6 أحياء إلى منشآت طبية. ويواصل رجال الإنقاذ العمل، حيث فقد 20 شخصا.

وكان انهيار أرضي قد ضرب قرية نارانغال ليل الثلاثاء، وأدت الأمطار الغزيرة إلى انزلاق الصخور، ما أدى إلى فيضان الأنهار المحلية على ضفافها.

المصدر: تاس