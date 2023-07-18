مصرع 14 شخصا وفقدان نحو 20 آخرين جراء انزلاق أرضي في كولومبيا

أعلنت السلطات الكولومبية عن مصرع 14 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 6 آخرين جراء انزلاق أرضي في مقاطعة كوديناماركا بوسط كولومبيا.

وكتب حاكم المقاطعة نيكولاس غارسيا بوستوس على "تويتر"، يوم الثلاثاء، أنه تم العثور على 14 جثة، بينما تم إنقاذ 6 أشخاص، ونقلهم إلى المستشفيات.

Presidente @petrogustavo tenemos 8 municipos del Meta con calamidad pública decretada y continúan las emergencias en otros 7. No hemos recibido apoyo de la @UNGRD; respetuosamente pedimos su ayuda. Esta situación desborda nuestra capacidad. También sería muy importante su… pic.twitter.com/McfpVfdRSE — Juan Guillermo Zuluaga (@JuanGZuluaga) July 18, 2023

ولا تزال أعمال البحث جارية والإغاثة مستمرة، حيث لا يزال نحو 20 شخصا في عداد المفقودين، حسب معلومات صحيفة "إل تييمبو" الكولومبية.

وطال الانزلاق الأرضي مدينة كيتامي في مقاطعة كوديناماركيا جنوبي العاصمة بوغوتا صباح الثلاثاء (حسب التوقيت المحلي)، في أعقاب الأمطار الغزيرة التي تسببت بفيضانات في بعض المناطق.

المصدر: RT + وكالات