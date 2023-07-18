 
مباشر

مصرع 14 شخصا وفقدان نحو 20 آخرين جراء انزلاق أرضي في كولومبيا

أخبار العالم

مصرع 14 شخصا وفقدان نحو 20 آخرين جراء انزلاق أرضي في كولومبيا
AFP Handout / Colombian Police
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vpjl

أعلنت السلطات الكولومبية عن مصرع 14 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 6 آخرين جراء انزلاق أرضي في مقاطعة كوديناماركا بوسط كولومبيا.

وكتب حاكم المقاطعة نيكولاس غارسيا بوستوس على "تويتر"، يوم الثلاثاء، أنه تم العثور على 14 جثة، بينما تم إنقاذ 6 أشخاص، ونقلهم إلى المستشفيات.

ولا تزال أعمال البحث جارية والإغاثة مستمرة، حيث لا يزال نحو 20 شخصا في عداد المفقودين، حسب معلومات صحيفة "إل تييمبو" الكولومبية.

وطال الانزلاق الأرضي مدينة كيتامي في مقاطعة كوديناماركيا جنوبي العاصمة بوغوتا صباح الثلاثاء (حسب التوقيت المحلي)، في أعقاب الأمطار الغزيرة التي تسببت بفيضانات في بعض المناطق.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا