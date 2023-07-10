شاهد.. فيضانات عارمة تجرف السيارات والحافلات في الهند

تابعوا RT على

تشهد مناطق شاسعة في الهند فيضانات عارمة وأظهرت مشاهد من سولان شمالي العاصمة نيودلهي، الحافلات والسيارات تجرفها مياه السيول.

إقرأ المزيد

المصدر: أ.ب.