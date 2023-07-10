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شاهد.. فيضانات عارمة تجرف السيارات والحافلات في الهند

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تشهد مناطق شاسعة في الهند فيضانات عارمة وأظهرت مشاهد من سولان شمالي العاصمة نيودلهي، الحافلات والسيارات تجرفها مياه السيول.

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المصدر: أ.ب.

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