شاهد.. فيضانات عارمة تجرف السيارات والحافلات في الهند

تاريخ النشر:10.07.2023 | 13:10 GMT | فيديوهات
تشهد مناطق شاسعة في الهند فيضانات عارمة وأظهرت مشاهد من سولان شمالي العاصمة نيودلهي، الحافلات والسيارات تجرفها مياه السيول.
المصدر: أ.ب.
ظهرت في مصر العديد من الحملات للإعلان عن مرشحين جدد لانتخابات الرئاسة المصرية، المزمع انطلاقها في شهر أبريل من عام 2024.
دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن زيارته الأخيرة للسعودية العام الماضي، مستندا إلى عدة نجاحات ترتبت عنها، مثل البدء بتحليق رحلات طيران جوية إسرائيلية في أجواء المملكة.
تدرس تل أبيب تنفيذ "خطة سرية" إسرائيلية أمريكية لإنشاء جسر بري دائم يربط بين الإمارات والسعودية والأردن وإسرائيل، لربط الخليج مباشرة بموانئ إسرائيلية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".
دعا دميتري مدفيديف، للنظر في ضرب المحطات النووية الأوكرانية والمنشآت النووية في أوروبا الشرقية، في حال تأكد معلومات عن توجيه ضربة بأسلحة الناتو لمحطة سمولينسك النووية في روسيا.
أقدم رجل مسلح يقود دراجة نارية على قتل شيخ يمني يدعى حمود علي الصايدي، أثناء سيره في أحد شوارع مدينة نيويورك الأمريكية.
نقل موقع "خبرني" الإخباري عن مصدر أن وزارة الخارجية الأردنية تتابع أنباء تحدثت عن مقتل شاب أردني بالرصاص في الولايات المتحدة الأمريكية.
وجهت مجموعة من الأسرى الأوكرانيين رسالة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، طالبوه فيها بعدم استخدام الجيش والشعب وقود حرب لتحقيق أهدافه وطموحاته الشخصية.
أصدرت السفارة الأمريكية بالرياض تنويها بتسهيل إجراءات تجديد التأشيرات للمواطنين السعوديين مع برنامج الإعفاء من المقابلة.
علق رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، على أنباء متداولة بشأن اتخاذ إجراءات ضد "لوسيدا"، أحد أماكن السهر على شاطئ منتجع سياحي بالساحل الشمالي، وصلته بالواقعة.
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لتدمير قافلة دبابات ومدرعات غربية وسوفيتية أوكرانية، خلال هجوم قوات كييف المضاد الذي روّجت له أوكرانيا و"الناتو"، وعوّلا عليه "لدحر روسيا".
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي سيطرته الكاملة على المناطق التي حررها، وفي ما يلي آخر التطورات الميدانية.
كشف الكولومبي خوان كوادرادو، عن رغبته في اللعب بجانب زميله السابق في فريق يوفنتوس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم.
نفى عبود الزمر، القيادي السابق بالجماعة الإسلامية في مصر، تكليفه محمد كروم، أحد قيادات الجماعة الإسلامية، باغتيال الفنان المصري الشهير عادل إمام.
أمرت النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في الإمارات بحبس مقيم يحمل جنسية آسيوية على ذمة التحقيق معه في عدة اتهامات.
تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من تفكيك عصابة "خطيرة" حاول أفرادها تهريب كمية كبيرة من مخدر الهيدرو، حيث قدرت قيمتها المالية بحوالي 120 مليون جنيه.
قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، كرم جبر، إن الذكاء الصناعي يحمل مخاطر تشكل تهديدا كبيرا للبشرية، وخاصة الأطفال والشباب.
قال المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن نزار مهيدات أنه ثبت وجود مواد ضارة كانت تستخدم في إعداد الخبز والحمص ومنتجات غذائية أخرى وتم منع استخدامها.
أثار تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن حول أن إسرائيل والسعودية أمامهما طريق طويل حتى يبرما اتفاق التطبيع تفاعلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
أكد خبير الجيولوجيا الأردني وأستاذ هندسة المعادن والبيئة أحمد ملاعبة مدير مركز الدراسات البيئية في الجامعة الهاشمية، أن سد النهضة لعبة دولية ضد مصر.
أعلنت الدكتورة ناتاليا كروغلوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن منتجي المواد الغذائية عند تحديدهم مدة صلاحية منتجاتهم عادة يثبتون على عبواتها المدة الأقصر.
قال الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد الغباشي إن استيلاء الجيش الروسي على صاروخ "ستورم شادو" في أوكرانيا ضربة قاصمة لبريطانيا والغرب، اللذين روّجا كثيرا لهذا الصاروخ وتفوقه.
أفادت صحيفة Rebelion الأمريكية بأن طربيدا نوويا مسيرا واحدا فقط بمقدوره تدمير بضع ولايات أمريكية مثل نيويورك ونيو جيرسي وغيرهما.
أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، عن اتخاذ قرارات جديدة بخصوص واقعة حادث "مدينتي" في إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة.
غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، جلسة الحكومة من أجل إحاطة أمنية مسرعا.
أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم الأحد حكما نهائيا بتأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك.
تقدم عضو مجلس النواب المصري أيمن محسب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيري الصحة والسكان والتموين حول توعية المواطنين لمخاطر استخدام مادة "الاسبرتام" بعد إعلانها "مادة مسرطنة".
حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أي عمل يهدد إسرائيل، مؤكدا أن حكومته تمسك بزمام المبادرة وتستخدم عنصر المفاجأة لتحديد موعد العمليات المقبلة.
صد الجيش الروسي ضربة أوكرانية استخدمت فيها صواريخ S-200، استهدفت مواقع حيوية في شبه جزيرة القرم ومقاطعتي روستوف وكالوغا جنوب غربي البلاد.
توقع المختص في الأرصاد الجوية، جمال الموسى، أن تؤدي ظاهرة "النينو" التي بدأت بالبروز في العام الجاري، إلى موسم مطري ممتاز بالمنطقة العربية في عام 2024.
نفى مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جيك ساليفان، أي علاقة لواشنطن بنقل قادة كتيبة "آزوف" الإرهابية من تركيا لأوكرانيا، واعتبر أن السؤال ينبغي أن يوجه لأردوغان.
قال الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إن ما يحدث في السودان شأن داخلي يخص السودانيين، وأن التدخلات الخارجية ستزيد الأمور تعقيدا.
نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن إسرائيليين يقطنون قرب الحدود الأردنية، أنهم يشعرون بقلق متزايد من تنفيذ هجمات في المنطقة.
حقق المقاتل الجنوب إفريقي دريكوس دو بليسيس مفاجأة كبيرة بفوزه على الأسترالي روبرت ويتيكر في النزال الذي جمعهما فجر اليوم الأحد ضمن بطولة اتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA).
أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، عن انتقال وحدة القوات الخاصة "أحمد" بقيادة نائب قائد الفيلق الثاني، أبتي علاء الدينوف، إلى أرتيومفسك (باخموت).
أعلن المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين اجتمع مع قادة "فاغنر" وبحث معهم خيارات العمل والانتساب إلى الجيش، وذلك خلال لقاء معهم عقده في الـ29 من يونيو الماضي.
بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره التركي، هاكان فيدان، عودة قادة فوج "آزوف" الإرهابي من تركيا إلى أوكرانيا.
لم يطلق رصاصة واحدة لكنه دعا قائلا "لا تمت قبل أن تكون ندا.. لا تمت"، ومع ذلك اغتاله الموساد مع ابنة شقيقته في بيروت في 8 يوليو عام 1972، ما أن أدار المفتاح حتى تناثرت الأشلاء.
قال مرشح الرئاسة الأمريكية روبرت كينيدي جونيور، إنه لا طريقة في العالم يمكن فيها لأوكرانيا هزيمة روسيا، مشيرا إلى الورطة الخطيرة التي وقعت فيها أوروبا بانخراطها في أزمة أوكرانيا.
نشرت هيئة البث الإسرائيلي "كان" صورا ضمن مقابلة تلفزيونية، أظهرت فريق "فيفا" الإسرائيلي المشارك في إحدى البطولات الرياضية المنظمة في المملكة العربية السعودية.
أعلنت الشرطة الصينية أن 6 أشخاص قتلوا وأصيب آخر بحادث طعن في روضة أطفال بمقاطعة قوانغدونغ جنوب شرقي البلاد.
لم يستبعد الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لشؤون التسوية السورية، ألكسندر لافرنتييف، لقاء الرئيسين السوري بشار الأسد، والتركي رجب طيب أردوغان، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
أثارت عبارة "راقب خطواتك" المكتوبة على سلم الطائرة التي أقلت الرئيس الأمريكي أمس الأحد إلى بريطانيا سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنه لجو بايدن تاريخا أسود من العثرات.
ارتكبت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين سلسلة من الأخطاء الدبلوماسية في الصين، حيث انحنت أمام نظيرها الصيني عدة مرات، في خطأ بروتوكولي اعتبره النقاد علامة على الضعف الأمريكي.
أصدرت محكمة مصرية اليوم الأحد قرار يقضي بقبول تظلم أشرف محمد صفوت الشريف نجل وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف، على منعه من التصرف في أمواله وممتلكاته.
قال قائد وحدات النخبة في القوات الشيشانية، آدم ديليمخانوف، في تعليقه على قرار أنقرة بتسليم قادة فوج "آزوف" الإرهابي إلى كييف، إن "رحلة بلا عودة" تنتظر "الآزوفيين" في ساحة المعركة.
خرج المنتخب القطري من الدور ربع النهائي لبطولة الكأس الذهبية لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "الكونكاكاف" المقامة في الولايات المتحدة وكندا.
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الاثنين، أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية ارتفع من 32.7% في مايو إلى 35.7% في يونيو.
تدرس الحكومة الألمانية إمكانية تحميل وزير النقل السابق، أندرياس شوير، دفع جزء من تعويضات تتجاوز ربع مليار يورو لشركة خاصة بسبب مشروع طريق سريع مدفوع الأجر، تبين أنه فاشل.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إحباط هجوم شنته قوات كييف، والقضاء على أكثر من 600 جندي، وتدمير مستودعات للأسلحة الغربية.
ألقت دراسة ضوءا جديدا على أسباب "الطلاق" بين الطيور الأحادية الزواج (الاكتفاء بشريك واحد فقط) على مدار العام.
عند الحديث عن إنقاص الوزن فإنه من البديهي التفكير في تقييد النظام الغذائي والسعرات الحرارية وممارسة التمارين الرياضية، لكن طبيبا يقترح طريقة أكثر بساطة لتحقيق الهدف المرجو.
أكد رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، أن بايدن بإمكانه وقف النزاع القائم في 5 دقائق، فيما أكد أن كييف تتلقى "إشارات خطيرة" من سياسيين أمريكيين على تقليص المساعدات العسكرية .
أكد البيت الأبيض أن إدارة البلاد كانت على دراية باجتماع وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، مع خبراء أمريكيين في نيويورك في شهر أبريل، لكنها نفت أن "تكون لها يد في تنظيمه".
دمرت مسيرة "أوفود" الانتحارية الروسية الجديدة المزودة بتقنية "الواقع الافتراضي" موقعا أوكرانيا مموها على جبهة أفدييفكا.
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن واشنطن تخطط لإرسال نماذج قديمة من القنابل العنقودية التي لا تنفجر فوريا بنسبة 14%، فيما يرفض البنتاغون وصف نسبة الفشل المرتفعة بـ"غير المقبولة".
كتب رجل الأعمال الأمريكي رئيس شركة "تسلا" إيلون ماسك تغريدة عبر "تويتر" وجهها لمؤسس شركة "ميتا" مارك زوكربيرغ، قال فيها إن زوجة الأخير تستخدم سيارة "تسلا" دون علمه.
أثار رد فعل لاعبة المنتخب الكوري الجنوبي تفاعلا كبيرا عقب تسجيلها هدف الفوز لمنتخب بلادها خلال مواجهة هايتي وديا.
أرسلت وزارة الدفاع الروسية إلى قوات "الغرب" على الخطوط الأمامية بأوكرانيا أيقونة المسيح المخلّص التي أهداها الرئيس بوتين للجيش، لأداء مقاتلي القوات الروسية هناك طقس التناول المقدس.
قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن الهجوم المضاد لقواته "ليس عالقا في مكانه، ولكنه يمضي قدما"، معترفا بأن وتيرته مخيبة للتوقعات.
وثق فيديو نشرته وسائل الإعلام الأمريكية الشرطة في ولاية فلوريدا وهم يطوقون سيارة تقودها سيدة حامل من أصول إفريقية، وشروع أحد الشرطة في طرحها أرضا والاعتداء عليها بالضرب.
أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، أن عودة قادة كتيبة "آزوف" من تركيا إلى أوكرانيا انتهاك للاتفاقات، وأن موسكو ستبحث هذه المسألة مع أنقرة وتنتظر توضيحها.
تحدثت الخبيرة الاقتصادية المصرية حنان رمسيس عن التحدي الأكبر الذي تواجهه الدولة المصرية، والذي أصبحت السيطرة عليه همّ البلاد الأول.
من المعروف بشكل واسع أن الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد، لكننا قد نتعرض لهذه الأشعة الضارة من مصادر أخرى قد لا نتوقعها.
تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الأسلحة الغربية التي استهدفتها الضربة الروسية الليلية في لفوف.
شهدت العاصمة البريطانية لندن في أكتوبر عام 1974 انفجارين تحولا إلى قضية كبرى استهدفا حانتين ارتادهما الجنود البريطانيون، ما أسفر عن مقتل 4 عسكريين ومدني واحد، وإصابة 65 آخرين.
تشهد مصر يوم غد الاثنين، ظاهرة فلكية جديدة، تتمثل باقتران كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) مع النجم ريغولس Regulus (قلب الأسد).
يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون اليوم الاثنين في فيلنيوس، لبحث انضمام السويد إلى الناتو عشية قمة الحلف السنوية.
اتضح أن اللب الداخلي الصلب لكوكبنا ليس سلسا ولا متساويا، بل تم تركيبه مثل "نسيج من القماش" وفقا للباحثين الذين حللوا آلاف الزلازل التي ترتد عن مركز المعدن الصلب للأرض.
نشرت السلطات الإيرانية فيديو من الاشتباكات المسلحة، أمس السبت، مع الإرهابيين إثر هجوم على مخفر 16 في زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوبي شرق ايران.
تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني فيودوروف، في "فوينيه أوبزرينيه"، حول لعبة أمريكية خطرة مع هانوي، ضد الصين وروسيا.
اعتبر المرشح الرئاسي الفرنسي السابق، اليميني المتطرف، إريك زمور، أن فرنسا يمكن أن تصبح "جمهورية إسلامية" إذا لم يتغير شيء.
حطمت 178 امرأة يرتدين فساتين حمراء رقما قياسيا روسيا لأكبر عدد من النساء يجتمعن في الفساتين الحمراء في نفس المكان والزمان.
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات نادرة لمروحيات "مي-28" (صياد الليل) خلال إطلاقها الصواريخ على نقاط عسكرية أوكرانية محصنة، بعد أن كشفها الجيش الروسي.
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق تدمير مركبات مدرعة أوكرانية بمسيرات مزودة بتقنية "الواقع الافتراضي" على جبهة زابوروجيه.
أعلن عمدة مدينة دونيتسك بمقاطعة روستوف الروسية رومان كورايف إسقاط صاروخ أوكراني في سماء المدينة، دون أن يسفر الحادث عن إصابات بين المدنين أو أضرار.
حذر رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي السابق، عامي أيالون، من أن الصدع والانقسام في إسرائيل أعمق من أي وقت مضى، وسط احتجاجات ضخمة تعيشها الدولة ضد التعديلات القضائية.
جددت الرئاسة الجزائرية اليوم الأحد، تحذيرها من نشر أخبار غير رسمية حول نشاط رئيس البلاد، عبد المجيد تبون، وتوعدت باعتبارها أخبارا كاذبة ومغلوطة.
يبدو أن سيرة عائلة بايدن هي عرض لفيلم من الواقع لسوء السلوك. وما فضيحة الحفيدة السابعة إلا دليلا على هذا الواقع وفق تيم غراهام في فوكس نيوز.
فتح وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، نيران التصعيد الكلامي بوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن معتبرا أن على الأخير إدراك أن إسرائيل ليست جزءا من الولايات المتحدة الأمريكية.
باستخدام طريقة جديدة لفحص عينات الفيروس، توصل باحثون من جامعة كوبنهاغن إلى حل لغز قديم حول كيفية تجنب فيروس التهاب الكبد الوبائي C الدفاعات المناعية لجسم الإنسان.
أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم الأحد، تعاقده رسميا مع المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز، قادما من نادي بايرن ميونيخ الألماني، بعقد يمتد لخمسة مواسم، حيث ينتهي صيف 2028.
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن أوكرانيا ليست جاهزة للعضوية في الناتو، مبينا أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا يجب أن ينتهي قبل أن يتمكن الحلف من التفكير في إدخال كييف ضمن صفوفه.
شنت طائرات "سو-25 إس إم" الهجومية الروسية غارات مكثفة على تجمعات قوات كييف بمحور كراسنو-ليمان في جمهورية دونيتسك، وألحقت بها خسائر فادحة في العدد والعتاد.
أفادت تقارير صحفية بأن النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة، رفض عروضا مغرية من أندية سعودية للالتحاق بصفوفها خلال فترة الانتقالات الصيفة الحالية 2023.
حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ8800 ليرة.
انتزع البرازيلي ألكسندر بانتوجا، لقب بطل اتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA) من البطل المكسيكي براندون مورينو في النزال الذي جمعهما صباح اليوم الأحد، ضمن بطولة (UFC 290).
ازداد عدد الدول التي تستعيد احتياطياتها من الذهب في الخارج إلى أراضيها في إجراء احترازي، خوفا من عقوبات الغرب وممارساته ضد روسيا.
قال الخبير العسكري الصيني سونغ تشونغ بينغ أن جو بايدن قرر إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية بسبب الحاجة إلى التخلص من مخزوناتها التي تعود لزمن الحرب الباردة.
تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول اختلاف الأسباب التي تجعل مجموعة بريكس مهمة للصين وروسيا، في الوقت نفسه.
حذر الدكتور بدوي رهبان، خبير الكوارث الطبيعية وتغير المناخ ومدير الحد من الكوارث الطبيعية في اليونسكو سابقا من أن مدينة الإسكندرية قد تغرق.
اختتمت القوات الجوية الإسرائيلية ووزارة الدفاع ومنظمة الدفاع الصاروخي وشركة "رافاييل" للصناعات العسكرية بنجاح، سلسلة من التدريبات والاختبارات في جنوب البلاد.
شارك النجم المصري، محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الانجليزي، متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي بمجموعة من الصور خلال قضائه إجازته الصيفية.
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه يعتقد أن بناء اتصالات عمل مع الصين ممكن، معتبرا أنها ستفيد البلدين في المستقبل.
تداول مستخدمو مواقع التواصل فيديو حديث رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق، مرزوق الغانم، عن موقف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بشأن المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت.
شجع المسؤولون في مدينة نيويورك المدمنين على تعاطي ما يسمى بـ"عقار الزومبي" تحت إشراف طبي في مراكز الوقاية من الجرعات الزائدة.
قال وزير النقل المصري، كامل الوزير، تعليقا على القمة المرتقبة بين ناديي الأهلي والزمالك إنه يريد أن يحضر اللقاء في المدرجات وأن يجلس بين جمهور الأهلي مرتديا قميص الزمالك.
هذه هي المرة الأولى التي استطاع فيها العلماء الحصول على صورة فوتوغرافية لجنين بشري في المراحل الأولى من تطوره.
لم يحسم مانشستر سيتي الإنجليزي حتى الآن ملف انتقال نجمه الدولي الجزائري رياض محرز للأهلي السعودي، ضمن سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
تستعد وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية لوسي فريزر، لإجراء محادثات مع المدير العام لشبكة "بي بي سي" تيم ديفي، حول استغلال مذيع الشبكة البريطانية جنسيا لقاصر.
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