الهند.. فيضانات عارمة وانزلاقات أرضية تقتل 15 شخصا شمالي البلاد (فيديو)

قضى 15 شخصا على الأقل في فيضانات وانزلاقات أرضية تسببت بها أمطار موسمية ضربت شمال الهند، فيما شهدت نيودلهي هطول أكبر كمية من الأمطار منذ عقود.

وذكرت التقارير يوم الأحد أن المياه غمرت الطرق في مناطق عدة من العاصمة، حيث بلغ معدل تساقط الأمطار 153 ملم، وهي تعتبر أعلى نسبة تسجل في يوم واحد من شهر يوليو، منذ 40 عاما.

#BREAKING#India#Flood A bridge spanning over the Beas River in Himachal Pradesh, specifically in Mandi, was washed away due to severe flooding after standing for 50 years. pic.twitter.com/Oyg2gqteWq — National Independent (@NationalIndNews) July 9, 2023

ومع توقع هطول أمطار غزيرة ليوم آخر على الأقل، أمرت السلطات بإغلاق المدارس في نيودلهي يوم الاثنين.

وذكرت وكالة "برس ترست" الهندية للأنباء يوم الأحد، أن 15 شخصا قتلوا خلال الساعات الـ24 الماضية في 6 ولايات شمالي البلاد.

وقال المسؤول في إدارة الكوارث، أومكار شارما، لوكالة "فرانس برس"، إن مناطق "ولايات هيل" كانت الأكثر تضررا، حيث خلفت الانزلاقات الأرضية 6 قتلى في هيماتشال برادش وحدها وأغلقت نحو 700 طريق.

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية الهندية هطول مزيد من الأمطار على مناطق واسعة شمال الهند في الأيام المقبلة.

المصدر: أ ف ب