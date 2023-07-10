الجيش السوداني يسجل متطوعين في صفوفه

وثق الجيش السوداني مشاهد لانخراط مئات الشباب في صفوفه، ضمن دعوات مبادرات تطوعية لتدريبهم على القتال وحمل السلاح، في العاصمة الخرطوم والمدن السودانية الأخرى .

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وفي وقت سابق، ناشدت القوات المسلحة في بيان "الشباب، وكل من يستطيع، مشاركة القوات المسلحة شرف الدفاع عن كيان وكرامة الأمة السودانية"، مضيفة أنه تم "توجيه قيادات الفرق والمناطق العسكرية باستقبال وتجهيز المقاتلين".

ويشهد السودان منذ 15 أبريل معارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة دقلو المعروف بـ"حميدتي".

المصدر: RT