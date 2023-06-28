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بالفيديو.. أكثر من 200 ألف مسلم يؤدون صلاة عيد الأضحى في موسكو

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أدى آلاف المسلمين اليوم الأربعاء صلاة عيد الأضحى في مساجد العاصمة الروسية وضواحيها وبينها مسجد موسكو الكبير، الذي جمع أكثر من 100 ألف مصل.

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وقال النائب الأول لرئيس مجلس المفتين في روسيا، روشان أبياسوف، إن "حوالي 200 ألف شخص أدوا صلاة عيد الأضحى في مساجد موسكو وضواحيها"، وأن "105 آلاف منهم في مسجد موسكو الكبير، وأكثر من 50 ألفا بمسجد موسكو التاريخي، وأكثر من 40 ألفا بمسجد موسكو التذكاري، ونحو 100 ألف بمساجد ضواحي موسكو".

المصدر: RT

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