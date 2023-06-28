 
مباشر
عاجل
تزامنا مع عيد الأضحى.. الشرطة السويدية تصرح بإحراق مصحف خارج مسجد ستوكهولم الرئيسي

تزامنا مع عيد الأضحى.. الشرطة السويدية تصرح بإحراق مصحف خارج مسجد ستوكهولم الرئيسي

أخبار العالم

تزامنا مع عيد الأضحى.. الشرطة السويدية تصرح بإحراق مصحف خارج مسجد ستوكهولم الرئيسي
مسجد ستوكهولم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vl6w

أعلنت الشرطة السويدية أنها صرحت بتنظيم تظاهرة يخطط منظمها لإحراق نسخة من المصحف خارج مسجد ستوكهولم الرئيسي، اليوم الأربعاء، تزامنا مع بدء عيد الأضحى.

وجاء الضوء الأخضر بعد أسبوعين على رفض محكمة استئناف سويدية حظرا أعلنته الشرطة على الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصحف، بعدما أدى تحرك من هذا القبيل خارج مقر السفارة التركية في يناير، إلى خروج تظاهرات استمرت أسابيع، رافقتها دعوات لمقاطعة المنتجات السويدية، بينما عطلت مساعي السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا