200 ألف مسلم يؤدون صلاة عيد الأضحى بمساجد موسكو

أدى حوالي 200 ألف مسلم صلاة عيد الأضحى في مساجد العاصمة الروسية موسكو، 105 آلاف منهم في مسجد موسكو الكبير.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس المفتين في روسيا، روشان أبياسوف، إن "حوالي 200 ألف شخص أدوا صلاة عيد الأضحى في مساجد موسكو وضواحيها"، وأن "105 آلاف منهم في مسجد موسكو الكبير، وأكثر من 50 ألفا بمسجد موسكو التاريخي، وأكثر من 40 ألفا بمسجد موسكو التذكاري، ونحو 100 ألف بمساجد ضواحي موسكو".

وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المسلمين الروس، بمناسبة عيد الأضحى، وأكد على أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المسلم في روسيا، في تعزيز السلام بين مختلف الأعراق والأديان والحفاظ على القيم الأسرية.

المصدر: نوفوستي