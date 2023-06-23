سوريا.. اكتشاف لوحة فريدة على مستوى العالم

أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف اكتشافها مشهدا جديدا من لوحة فسيفسائية قديمة اكتشفت سابقاً في مدينة الرستن بريف حمص، وفقا لما تعرضه اللقطات المصورة يوم الخميس.

وتعود اللوحة إلى النصف الثاني من القرن الرابع الميلادي وتصور ما يعرف بـ "حرب القناطير"، وفق الأساطير الإغريقية.

وقال يامن صالح، مدير شعبة الترميم في مديرية آثار حمص: "اللوحة التي تكمل اللوحة الرئيسية التي تعرض بوسيدون وأخيليس هي في حالة جيدة من الناحية الفنية باستثناء بعض المكعبات المفقودة".

وأوضح الدكتور همام سعد، مدير التنقيب والدراسات الأثرية في المديرية العامة، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أن اللوحة المكتشفة يبلغ قياسها (30 مترا × 10 أمتار) وتعود للعصر الروماني، وتحمل صوراً لشخصيات تاريخية مثل "آخيل" و"هيرقليس" و"ملكة الأمازونيات"، وتمثل ملحمة "الإلياذة" الشهيرة.

واللوحة الفسيفسائية التي اكتشفت عام 2018 تم الوصول إليها بعد الحفر والتنقيب في أحد المنازل بمنطقة الرستن، يبلغ طولها عشرين متراً وعرضها ستة أمتار، وتعتبر فريدة على مستوى العالم لأهميتها من الناحيتين الأثرية والفنية.

المصدر: وكالات