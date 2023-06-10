شاهد عملية مصادرة مليار دولار مزورة في إسطنبول

صادرت قوات الأمن التركية ما قيمته مليار دولار من الأموال المزورة في مستودع بمدينة إسطنبول، وألقت القبض على 6 أشخاص من بينهم 3 سويديين والبقية من بريطانيا وغانا وتركيا.

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وذكر مكتب حاكم إسطنبول أن "قوات الدرك تعقبت المشتبه بهم بمستودع في منطقة كاغتهانة بإسطنبول، حيث ضبطوا أوراقا نقدية مزورة من فئة 100 دولار، كان من المقرر إرسالها إلى دول إفريقية".

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte dolar basarak yabancı ülkelere çıkarma hazırlığı içeresinde olan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda;

✔️10 milyon adet 100’lük banknotlar halinde toplam 1 milyar dolar sahte para ele geçirilerek 6 şüpheli yakalanmıştır.… pic.twitter.com/TGS3IZxuIn — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) June 9, 2023

المصدر: وسائل إعلام تركية