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شاهد عملية مصادرة مليار دولار مزورة في إسطنبول

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شاهد عملية مصادرة مليار دولار مزورة في إسطنبول
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صادرت قوات الأمن التركية ما قيمته مليار دولار من الأموال المزورة في مستودع بمدينة إسطنبول، وألقت القبض على 6 أشخاص من بينهم 3 سويديين والبقية من بريطانيا وغانا وتركيا.

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وذكر مكتب حاكم إسطنبول أن "قوات الدرك تعقبت المشتبه بهم بمستودع في منطقة كاغتهانة بإسطنبول، حيث ضبطوا أوراقا نقدية مزورة من فئة 100 دولار، كان من المقرر إرسالها إلى دول إفريقية".

المصدر: وسائل إعلام تركية

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