بالفيديو.. زوجة بايدن تزور الأزهر الشريف

تاريخ النشر:02.06.2023 | 23:22 GMT | فيديوهات
زارت زوجة الرئيس الأمريكي جيل بايدن الجامع الأزهر خلال رحلتها إلى مصر، ونشرت "اسوشيتد برس" لقطات من الزيارة.
المصدر: أ.ب.
أفرجت إسرائيل اليوم عن تفاصيل أشهر عملية تجسس لصالح المخابرات المصرية داخل إسرائيل والتي كان بطلها جاسوس زرعته مصر داخل تل أبيب منذ 65 عاما.
القرفة هي لحاء نبات شجرة دائمة الخضرة استخدمت منذ آلاف الف السنين في الطب القديم لخصائصها الفريدة والتي أثبت العلم الجديد الكثير منها.
علق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على سقوط خلفه جو بايدن، على خشبة المسرح خلال حفل تكريم خريجي أكاديمية القوات الجوية بولاية كولورادو.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن قواتها نفذت ضربة جماعية الليلة الماضية أصابت أنظمة دفاع جوي معادية كانت تحمي مرافق البنية التحتية العسكرية الحيوية في أوكرانيا.
كشفت الجريدة الرسمية التركية Resmi "الثروة" التي يمتلكها الرئيس رجب طيب أردوغان، مشيرة إلى أنه مديون بـ5 ملايين ليرة تركية، وعنده شقة واحدة وقطعة أرض وحساباته بالعملة المحلية.
أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وخلال عودته إلى البيت الأبيض من حفل تكريم خريجي أكاديمية القوات الجوية، صدم رأسه بباب الهليكوبتر أثناء ترجله منها.
التقط وزراء خارجية مجموعة "بريكس" صورة جماعية مع نظرائهم الطامحين إلى الانضمام إلى المجموعة قبيل اجتماعهم في عاصمة جنوب أفريقيا، وهي صورة وصفت بأنها "صورة المستقبل".
يملك البشر اثنين من الكروموسومات الجنسية، X وY. وعادة ما يكون للذكور واحد من كل منهما، بينما تمتلك النساء اثنين من الكروموسومات X.
تعرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، لحادث سقوط خلال تكريمه خريجي أكاديمية القوات الجوية الأمريكية بولاية كولورادو.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي آخر تطورات الأحداث والتداعيات الميدانية والسياسية.
علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على نفي شركة "آبل" التعاون مع الاستخبارات المركزية الأمريكية.
يتوافد الملوك والقادة إلى العاصمة الأردنية عمان، اليوم الخميس، لحضور حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين على السعودية رجوة آل سيف.
قال العقيد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لرئيس البنتاغون، إن الجيش الروسي سيسيطر على أراض أوكرانية أخرى بعد هزيمة قوات كييف في الهجوم المضاد، وسيستولي على خاركوف وأوديسا.
يعتقد الجميع أن الولايات المتحدة أسقطت قنبلتين نوويتين على اليابان أواخر الحرب العالمية الثانية كما كان مخططا تماما.. جحيمان نوويان وتنتهي المشكلة، إلا أن الوثائق تدل على عكس ذلك.
تترقب إسرائيل صفقة طائرات حربية صينية من طراز رفيع لمصر والسعودية قد تقلب موازين القوى الجوية في المنطقة.
كشفت شركة نيوميد إنرجي الإسرائيلية، التي تمتلك حصة 30% في حقل أفروديت للغاز بإسرائيل، أنها قدمت إلى الحكومة القبرصية خطة محدثة لتطوير الخزان.
قال الصحفي الأمريكي كلايتون موريس، إن الولايات المتحدة اختبرت تطبيقا في أوكرانيا، يمكن بمساعدته للسكان الوشاية بجيرانهم المتعاطفين مع روسيا بهدف التخلص منهم.
صرح المؤرخ الأمريكي والعالم السياسي آرون غود بأن الولايات المتحدة بدأت تفقد هيمنتها العالمية بسبب الصراع في أوكرانيا.
"لنتحدث للحظة عن رؤية دولة غزة".. هكذا بدأت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، افتتاحيتها حول خطة تسعى إليها تل أبيب مفادها أن تتولى مصر مسؤولية إدارة حكم قطاع غزة.
قال سكوت ريتر، وهو ضابط استطلاع سابق بمشاة البحرية الأمريكية، إن هجوم القوات الأوكرانية المضاد الذي طال انتظاره، لم يبدأ حتى الآن لأن الجيش الروسي يقصف باستمرار تجمعات العدو.
ناشدت ابنة رئيس جهاز المخابرات الليبية في عهد الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، عبد الله السنوسي، الليبيين السماح لوالدها بحضور جنازة شقيقها أمحمد الذي قتل قبل أيام في سبها.
اندلعت مواجهات بعد صلاة الجمعة قرب أكبر مسجد في أديس أبابا بين الشرطة ومصلين من الشبان الغاضبين من عملية هدم المساجد في إطار مشروع حضري.
تعرض الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور للاعتداء من جانب جماهير روما الغاضبة في المطار، إثر إدارته لمواجهة نهائي الدوري الأوروبي والتي شهدت خسارة الفريق الإيطالي.
علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي على إمكانية انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ونجوم آخرين للدوري السعودي.
رفضت السلطات التركية منح الجنسية لوجدي غنيم الداعية الإخواني المصري المدرج في قوائم الإرهاب في مصر.
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو مرعبا للعاصفة الترابية التي ضربت القاهرة أمس الخميس.
قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، إن الأحداث في أوكرانيا تتيح فرصة لتغيير الجغرافيا السياسية لأوروبا وتوسيع الاتحاد الأوروبي إلى الحدود الجغرافية للقارة الأوروبية.
قدم جميع أعضاء المجلس التنفيذي المركزي لـ"حزب الشعب الجمهوري" التركي المعارض، استقالتهم استجابة لطلب رئيس الحزب كمال كيليتشدار أوغلو.
أقامت العائلة المالكة الأردنية حفل عشاء ملكي فاخر، احتفالا بزفاف ولي العهد الأمير الحسين، حيث حضر المدعوون من ملوك وقادة وأمراء بأزياء رسمية مرتدين الأوشحة والتيجان الملكية.
في الوقت الذي تعرض له الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الخميس، لحادث سقوط خلال تكريمه خريجي أكاديمية القوات الجوية الأمريكية بولاية كولورادو، تقوم زوجته بزيارة مصر.
نقل موقع iran press، عن وسائل إعلامية قطرية قولها إن إيران والسعودية والإمارات وسلطنة عمان ستشكل قوة بحرية مشتركة لضمان أمن الخليج.
أحال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا كلا من رئيس الإدارة المركزية لدراسات المشروعات الزراعية ورجل أعمال ومستشار بشركة كبيرة إلي محكمة الجنايات.
أفاد موقع "واينت" العبري، بأن هناك مخاوف في إسرائيل من محاولة الولايات المتحدة ربط تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض باتفاق نووي مع إيران.
كشف مصدر مقرب من سلاح البحرية الروسي عن مصير غواصة "دميتري دونسكوي"، أكبر غواصة نووية تم تصنيعها في العالم.
أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، أنه "مهما تطورت بلادنا ستظل أعيننا متابعة لمستوى الخدمات الأساسية المقدمة لمواطنينا".
أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني مبادرة مشتركة لدعم وإغاثة السودانيين وللتخفيف من آثار وتداعيات الأزمة الراهنة عليهم، وخاصة اللاجئين منهم.
علق أستاذ العلاقات الدولية حامد فارس، على انسحاب الإمارات منذ شهرين من مشاركتها في القوة البحرية الموحدة.
قال المحامي والسياسي ونقيب المحامين المصريين السابق سامح عاشور، إن جماعة الإخوان المسلمين المحظورة كانت جزءًا من نظام مبارك.
حذرت منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة المصرية، المواطنين من الخروج من المنزل اليوم الجمعة، بسبب النشاط الكبير للرمال والأتربة الناتج عن العاصفة الترابية.
قال المعلق الأمريكي ستيفن إيرلانجر في مقالة لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن الولايات المتحدة قلقة من التهديد المحتمل الذي قد تتعرض له أمريكا من الأسطول الروسي.
قالت صحيفة "غارديان"، إن مسيرة جوية عسكرية أمريكية يقودها الذكاء الصناعي تمردت على مشغلها، وقامت "بقتله" أثناء اختبار محاكاة.
أصدرت هيئة قناة السويس في مصر بيانا هاما يوم الجمعة عقب موجة سوء الأحوال الجوية التي تأثرت بها البلاد يوم الخميس.
أساء الطيارون العسكريون الروس إلى سمعة منظومة "باتريوت" الأمريكية للدفاع الجوي .
سيحضر ما لا يقل عن 20 رئيس دولة و45 وزيرا مراسم تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة السبت 3 يونيو، حسبما نقلت وكالة "تاس" عن مصدر تركي.
صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بأنه كان "يصلي" من أجل فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية.
أعرب المهندس السابق بالجيش الأمريكي ستيف دانر عن خشيته ألا تكون أوكرانيا مستعدة للتعامل مع حجم الصعوبات التي يمثلها بالنسبة لها هجومها المضاد.
كشف موقع "ريليفو" الإسباني، يوم الجمعة، أن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، قبل اعتذار النجم الفرنسي كيليان مبابي، وسيضمه إلى النادي الملكي في صيف 2024 مجانا.
التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الخميس 1 يونيو، رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك في مولدوفا وأظهر شريط فيديو سلوكا غريبا لزيلينسكي أثناء اللقاء.
يشتهر العديد من الرؤساء الأمريكيين السابقين لارتباطهم بتأسيس البلد أو بالحروب والغزوات والإنجازات والأحداث الكبرى، إلا أن أحدهم تميز من بين أمور أخرى، بأنه تزوج في فترة رئاسته.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، صحة الفيديو المتداول الذي يزعم اعتزام الحكومة تنفيذ خطة شاملة لهدم وإزالة مساجد "آل البيت" لصالح مشروعات استثمارية.
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده ترحب بأي مبادرة تهدف إلى استعادة علاقاتها مع مصر بما يتفق مع مصالح الجانبين.
تسبب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في سخرية الجماهير من محمد نور أسطورة نادي الاتحاد، وذلك بعد إصرار الأخير على تعاقد ناديه مع نجم ريال مدريد الإسباني.
أعلنت الدكتورة ألكسندرا ياكوفليفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، أن إضافة البصل الأخضر إلى النظام الغذائي يساعد على زيادة نشاط الدماغ.
دوت صفارات الإنذار في العديد من المناطق الأوكرانية فجر الجمعة.
لم يمنح الفرنسي كريم بنزيما، موافقته النهائية للانضمام إلى اتحاد جدة السعودي، رغم "الخط المفتوح" بين بطل الدوري السعودي وهداف ريال مدريد، بحسبما قال مصدر في نادي مدينة جدة.
علق ضابط المخابرات المصري السابق اللواء محمد رشاد، على نشر وثائق وصور نادرة لحرب 6 أكتوبر عام 1973 التي تعرضت فيها إسرائيل لهزيمة ساحقة من الجيشين المصري والسوري بالسلاح السوفيتي.
أكد رجل الأعمال السوري، ربيع خالد، أن الاستخبارات الأوكرانية عمدت إلى مصادرة معدات تعدين كهربائية كان قد أبرم العقود لشرائها عام 2018 مع أحد المعامل الأوكرانية.
أوضحت وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، أن تلوث الهواء زاد 10 أضعاف عن الطبيعي لأول مرة في تاريخ مصر، نتيجة ظاهرة التغير المناخي، وما حدث من عاصفة ترابية شهدتها محافظات مصر.
أعلنت الدكتورة ناتاليا ماروزوفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، أن تناول كمية كبيرة من الفواكه يمكن أن يلحق الضرر بالكبد.
أكدت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن سعادتها بزيارة مصر والجامع الأزهر، وتقديرها للاستقبال في الأزهر، وضرورة تقارب الشعوب وتوطيد العلاقات بينها.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
دعا مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي إلى تأييد الشعب الأوغندي و"قائده الشهم" لمحاربته "الشذوذ الجنسي".
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إنه تم الاتفاق بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان على إقامة العلاقات بين البلدين من جديد.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الكتب، على الرغم من انتشار استخدام التقنيات المتقدمة وانتشار الوسائل المعلوماتية، تبقى أهم مصدر للتعلّم.
اشتكى عسكريو الجيش البريطاني من الحالة المزرية التي آل إليها جيش بلادهم مع معداته البالغ عمرها 50 عاما، بحسب ما ذكره الكاتب الصحفي مايكل نويلز في صحيفة Express.
تولت الإمارات يوم الخميس وعلى مدار شهر يونيو 2023، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي في نيويورك.
تحدث خبير السيارات المصري، جمال عسكر، عن المعاناة التي تشهدها السوق المصرية والعالمية في تواجد السيارات وتراجع المبيعات والاستيراد بشكل كبير مقارنة بالأعوام الماضية.
كشف مصدر حكومي مصري، أنه وفقا لدراسة أجرتها الحكومة مؤخرا بالتعاون مع بعض شركات السياحة الصينية فإن هناك نحو 20 مليون سائح صيني يخططون لزيارة مصر خلال الـ 5 سنوات المقبلة.
نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، يوم الخميس، تقريرا كشفت من خلاله عن رؤية جديدة فيما يخص المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.
أفادت السلطات ووسائل إعلام بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ومقاطعة تشيركاسي بوسط البلاد الليلة الماضية.
صرح المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوراسيا لي هوي بأن روسيا وأوكرانيا ودول الاتحاد الأوروبي أعربوا جميعا عن رغبتهم في التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية.
صرح قائد كتيبة "القرم" لوكالة "نوفوستي" بأن المسلحين الأوكرانيين يطلقون النار على المدنيين في منطقة زابوروجيه الذين يحاولون مغادرة منطقة القتال.
أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت، اتفاقه مع رئيس مجلس إدارة سامسونغ للإلكترونيات- مصر جون سو جونغ، على إقامة مصنع لشركة سامسونغ في مصر.
تم العثور على وثائق تدل على تعامل الجيش الأوكراني مع مركز أبحاث في ولاية ميسوري الأمريكية في مدينة روبيجنويه التي تم تحريرها خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.
أثار تعليق لسليمان العيسى، أحد مدربي الحراس الذين ينشطون في الدوري السعودي، الجدل بعد مقارنته بين حارس نادي إشبيلية، المغربي ياسين بونو، والحارس السعودي المعتزل محمد الدعيع.
كشف النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو الخميس، أنه سيستمر مع ناديه النصر السعودي في الموسم المقبل، بعد قدومه في يناير الماضي بصفقة خيالية.
قال الفريق أول يفغيني بوردينسكي نائب رئيس هيئة الأركان العامة، إنه سيتم في روسيا هذا العام تشكيل جيشين وفيلق عسكري ومنطقة بحرية جديدة وخمس فرق و 26 لواء ومنطقتين عسكريتين.
أعرب الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة البريطانية ريتشارد دانات، عن قلقه إزاء تصريح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بأن أي مسؤول بريطاني يمكن اعتباره هدفا مشروعا.
قالت مختصة عسكرية روسية، إنه تم العثور على آثار لتكاثر عدد كبير من الجراد في قاعدة للجيش الأوكراني في الأراضي المحررة من دونباس.
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن بولندا دائما ما كانت إما عدوا لروسيا أو جزءا منها طوال التاريخ.
تحدث خبير المياه المصري عباس شراقي عما يشهده سد النهضة الإثيوبي من توقف وتشغيل التوربينات، وذلك بعد عام تقريبا من تشغيل أول توربين.
أعلن نادي باريس سان جيرمان، يوم الجمعة، مغادرة مدافعه الإسباني المخضرم سيرخيو راموس لملعب "حديقة الأمراء"، بنهاية الموسم الجاري.
أعلنت الدكتورة أولغا بوتيايفا، أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية، أن تخفيض خطر الإصابة بالجلطة الدماغية ممكن من خلال الامتناع عن التدخين والوجبات السريعة والملح الزائد.
بثت كلية الحقوق بجامعة مدينة نيويورك الأمريكية (CUNY)، حفل تخرج طلابها، وكانت الطالبة فاطمة محمد المتحدثة باسم خريجي دفعة 2023، لكن بعد ساعات حذف فيديو الخطاب عن "يوتيوب".
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر ديبلوماسي بالخارجية الإسرائيلية أن “تحديد موعد قمة النقب 2 المقرر انعقادها بالمغرب، سيكون نهاية شهر يونيو الجاري”.
تقدم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري، إيهاب منصور، بطلب إحاطة بشأن رقابة السلامة الإنشائية للوحات الإعلانية.
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا تنفيذيا مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الروسي، واقترح مناقشة قضايا العلاقات ما بين الأعراق المختلفة داخل روسيا وقضية الأمن.
أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، بأن وزير دفاع بريطانيا بن والاس يعتقد أن القوات الأوكرانية ستتمكن من الاستيلاء على القرم هذا العام إذا استنفدت روسيا قدراتها العسكرية.
أعلن المحامي المصري خالد الأشوح، وكيل المخرج والمنتج رامي إمام نجل الممثل المصري الكبير عادل إمام، عن تقديمه طعنا ضد وزير المالية المصري ومسؤول الضرائب.
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة واثقة من أنها لبت كافة متطلبات كييف من أجل الشروع في هجومها المضاد.
أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف بمقتل امرأتين جراء قصف أوكراني استهدف قرية في منطقة شيبيكينو الحدودية مع أوكرانيا اليوم الجمعة.
التقط وزراء خارجية مجموعة بريكس صورة جماعية مع نظرائهم الطامحين إلى الانضمام إلى المجموعة قبيل اجتماعهم في عاصمة جنوب أفريقيا اليوم
تحت العنوان أعلاه، كتب إيفان كوزلوف، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول طبيعة القتال التي فاجأت الأمريكيين في أوكرانيا، ومقتل كثيرين منهم قبل أن يروا العدو.
قال وزير الخزانة الأمريكي السابق لاري سمرز إنه سيتم تذكر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أنه "خطأ اقتصادي تاريخي" أضر باقتصاد المملكة المتحدة وساعد في ارتفاع معدل التضخم.
كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تفاصيل تصدي المجموعة الغربية للقوات الروسية للهجوم الذي نفذته جماعات تخريبية مسلحة، متسللة من أوكرانيا، في مقاطعة بيلغورود الروسية.
كتب فلاديمير كوجيمياكين، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول ضرورة ردع أمريكا نوويًا، قبل فوات الأوان.
نقلت صحيفة ديلي ميل عن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، أن دبابات "أبرامز" وطائرات "إف -16" المقاتلة لن تشارك في الهجوم المضاد الذي ينوي الجيش الأوكراني شنه.
أفادت صحيفة "زودويتشيه تسايتونغ" بأن السلطات الألمانية كشفت عن الشخص الذي ربما شارك في عملية تفجير خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" في بحر البلطيق.
قال الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني إنه "لا أحد سيجعلنا نتراجع" عن تطبيق قانون مكافحة المثلية الجنسية، وذلك ردا على تهديد دول غربية بفرض عقوبات على كمبالا لإقرارها القانون.
تم في مدينة كيب تاون اليوم الجمعة افتتاح لقاء "أصدقاء بريكس" على مستوى وزراء الخارجية، وذلك في اليوم التالي لاجتماع وزراء خارجية دول "بريكس".
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