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بالفيديو.. زوجة بايدن تزور الأزهر الشريف

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زارت زوجة الرئيس الأمريكي جيل بايدن الجامع الأزهر خلال رحلتها إلى مصر، ونشرت "اسوشيتد برس" لقطات من الزيارة.

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تصريحات لافتة لجيل بايدن بعد زيارة مطولة للأزهر الشريف (صور)
تصريحات لافتة لجيل بايدن بعد زيارة مطولة للأزهر الشريف (صور)

المصدر: أ.ب.

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