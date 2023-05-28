لقطات أرشيفية تكشف عملية بناء سد أسوان في مصر

نشرت وزارة رابتلي لقطات أرشيفية تم تصويرها بين أعوام 1960 و 1964 توثق عملية بناء سد أسوان عبر نهر النيل في مصر.

وتظهر اللقطات المتخصصين السوفييت يقومون بالتعاون مع المهندسين والعمال المصريين بالأعمال التحضيرية ومهام البناء الرئيسية بما فيها اكمال المرحلة الأولى من المشروع.

كما توثق اللقطات الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر وهو يضع الحجر الأول أثناء مراسم بمناسبة بدء أعمال البناء.

وشارك في المشروع ما يصل إلى 30 ألف عامل وتم تسليم حوالي 750 ألف طن من المواد والمعدات المنتجة في 300 مصنع ومؤسسة صناعية سوفيتية، إلى مصر.

واكتملت المرحلة الأولى لعملية البناء في عام 1964 حيث بدأ ملء خزان المياه. كما اختتمت عمليات بناء السد العالي في أسوان بشكل كامل في 21 يوليو 1970.

المصدر: رابتلي