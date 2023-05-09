الجيش الإسرائيلي ينشر شريط فيديو للغارات على غزة

نشر الجيش الإسرائيلي مقطعا مصورا يوثق غارات جوية على مواقع الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل 13 شخصا وإصابة قرابة 20 آخرين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن القوات الإسرائيلية استهدفت 3 قيادات من حركة الجهاد الإسلامي في الغارات على غزة، هم جهاد غنام وطارق عزالدين وخليل البهتيني.

من جانبها أكدت البعثة الدبلوماسية الروسية في فلسطين مقتل مواطن روسي وزوجته وابنه جراء غارات جوية إسرائيلية ليلية على قطاع غزة.

المصدر: وكالات