حرائق غابات كبيرة تجتاح بعض المناطق الروسية

اجتاحت حرائق غابات كبيرة جميع مناطق الأورال الروسية، حيث غطت النيران مراكز إقليمية ومناطق نائية ومدنا كبيرة في كل من مقاطعات كورغان وسفيردلوفسك وتيومين.

وتفقد وزير الطوارئ الروسية ألكسندر كورينكوف المناطق الأكثر تضررا جراء حرائق الغابات في مقاطعة كورغان.

ونظمت السلطات المحلية عملية إجلاء السكان من بعض المناطق بسبب خطر انتشار الدخان في ضواحي كورغان والحدائق المجاورة.

ولقي رجل مصرعه وأصيب آخرون أثناء إخماد حرائق الغابات في مقاطعة تيومن.

وتم إعلان حالة الطوارئ بسبب حرائق الغابات في جميع أنحاء مقاطعتي كورغان وتيومين.

المصدر: وكالات