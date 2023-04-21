بالفيديو.. إنزال سيارة عن سطح متجر غربي روسيا

تاريخ النشر:21.04.2023 | 20:55 GMT | فيديوهات
نشرت وكالة "رابتلي" فيديو لإنزال سيارة عن سطح متجر بعد سقوط عرضي لقنبلة من طائرة حربية روسية على شارع خال من المارة في مدينة بيلغورود غربي البلاد.
كشفت التحقيقات تفاصيل هامة في قضية اتهام سيدة مصرية بمنطقة البساتين تدعى هاجر ع. (33 عاما)، بالتهرب الضريبي بمبلغ يصل لـ 244 مليون جنيه بوصفها شريكة في شركة للدعاية والإعلان.
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، رسميا، قراراتها بشأن ديربي الرياض المثير بين الهلال والنصر، الذي أقيم في 18 من أبريل الجاري.
علق دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، على فرض سلطات بريطانيا عقوبات على خمسة مواطنين روس على خلفية محاكمة السياسي الروسي المعارض فلاديمير كارا مورزا.
أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه إذا جاء العيد يوم الجمعة، فالأصل أن تقام الجمعة في المساجد، و"من يصعب عليه حضورها أو أراد الأخذ بالرخصة في تركها فله ذلك".
نشر التلفزيون الإيراني مساء الخميس مقاطع فيديو قصيرة للإنذار الذي وجهته الغواصة الإيرانية "فاتح" للغواصة النووية الأمريكية "فلوريدا"، ردا على نفي واشنطن تلقيها التحذير.
أعلنت سلطنة عمان يوم الخميس، أن يوم الجمعة هو المتمم لشهر رمضان وأن يوم السبت هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
حث 19 عضوا جمهوريا في الكونغرس الأمريكي الرئيس جو بايدن على التوقف على "مساعدة أوكرانيا بلا سقف".
ذكرت تقارير صحفية في مصر، أنه مع انتهاء معارض "أهلا رمضان"، يتوقع اثنان من رؤساء الغرف التجارية، ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة كبيرة عقب عيد الفطر.
علق الباحث المصري في الشؤون الإقليمية هاني الجمل لـRT، على تدخل الإمارات العربية المتحدة في حل أزمة الجنود المصريين الذين تم احتجازهم من قبل قوات الدعم السريع في السودان.
وجه قائد قوات "فاغنر" الروسية، يفغييني بريغوجين، رسالة مفتوحة إلى طرفي المواجهة في السودان، أعرب فيها عن استعداده للوساطة لوقف إطلاق النار، نظرا لما يحظى به من احترام لدى الجانبين.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي آخر تطورات الأحداث والتداعيات الميدانية والسياسية.
قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، إن الولايات المتحدة لا تعتبر أن سوريا تستحق العودة إلى جامعة الدول العربية.
أعلن وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، أن الصادرات السلعية المصرية إلى السوق الألمانية ارتفعت بنسبة 30.8% خلال عام 2022.
ذكرت تقارير صحيفة في الهند أن ثمانية ضباط سابقين في البحرية الهندية اعتقلوا في قطر العام الماضي سيحاكمون قريبا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.
استثمر أغنياء العالم، مثل لاري بيدج ومارك زوكربيرغ وجيف بيزوس، مبالغ ضخمة في شركات التكنولوجيا الحيوية التي تسعى إلى تطويل العمر عبر تجديد الخلايا والوقاية من الأمراض.
تمكنت مجموعة باحثين جامعيين روس وسوريين من الحصول على مواد فلورية جديدة يمكن استخدامها كمستشعرات حساسة جدا تحدد المواد المحتوية على النيتروجين والمتفجرات في المحاليل والغازات.
سلط تقرير لمجلة "يسرائيل ديفينس" العسكرية الإسرائيلية الصادرة عن الجيش الإسرائيلي، الضوء على تدمير الطائرات المقاتلة المصرية من طراز MiG-29 خلال المعارك الدائرة في السودان.
أصدرت وزارتا الداخلية والصحة العراقيتان بيانا مشتركا، حول وفاة رئيس ديوان الوقف السني سابقا سعد كمبش، خلال اعتقاله في الموصل اليوم الخميس.
في مثل هذا اليوم من عام 2018، اغتيل فادي البطش، الأكاديمي الفلسطيني المتخصص في الهندسة الكهربائية والإلكترونية، بالرصاص في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الإدارة الأمريكية الحالية على سحب القوات من أفغانستان، معتبرا أن ذلك مرتبط بقرار روسيا إطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
نجحت قوات الأمن في بني سويف إحدى محافظات إقليم شمال الصعيد في مصر، في كشف جريمة قتل طفلين على سطح منزل بقرية غياضة الغربية التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة.
أكد الضابط المتقاعد بالجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، أنه على واشنطن إجبار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع روسيا تفاديا لدمار أوكرانيا التام.
أفاد الكرملين، في بيان اليوم، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث تمت مناقشة سبل توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية.
أعلن الدكتور أليكسي جيتو اختصاصي الغدد الصماء أن تنمل الأصابع هو اكثر العلامات الدالة على فقر الدم وامراض القلب شيوعاً.
أفادت صحيفة "فيدوموستي"، بأن "السعودية" للطيران مستعدة لإطلاق رحلات منتظمة إلى موسكو في عام 2023 ، ومن المقرر أن تبدأ أولى الرحلات الجوية مع بداية موسم السياحة بجنوب شرق آسيا
قال مراسل RT مساء يوم الخميس، إن رئيس الديواني السني الأسبق في العراق سعد حميد كمبش، توفي خلال عملية اعتقاله في مدينة الموصل من قبل قوة خاصة تتبع وزارة الداخلية.
قال مصدر مصري مسؤول، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع على مدار الساعة التفاصيل المتعلقة بإجلاء الجنود المصريين وضمان سلامتهم ووصولهم جميعها إلى أرض الوطن".
بدأت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال قوات عسكرية إلى قاعدة بحرية في جيبوتي، استعدادا للإجلاء المحتمل لموظفي السفارة الأمريكية من السودان.
صرح يان غاغين مستشار القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية بأن مقاتلي مجموعة "فاغنر" استطاعوا السيطرة على طريق أرتيوموفسك (باخموت الأوكرانية) – تشاسوف يار.
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لضرب مروحيات "كا-52" تحصينات برية حساسة ونقاط قيادة تابعة لقوات كييف.
أكد مستشار البنتاغون السابق دوغلاس ماكغريغور، أن تصريحات سكرتير حلف الناتو ينس ستولتنبرغ حول عضوية أوكرانيا في الحلف، تشير إلى تصعيد جديد للنزاع.
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إنه "يجب على الألماني الراغب بمهاجمة روسيا أن يكون جاهزا لمشاهدة استعراض عسكري روسي في برلين".
ارتفع إنتاج شركة سنتامين من الذهب بمنجم السكري أشهر وأكبر المناجم في مصر، خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 14%.
طالبت جماهير الهلال السعودي إدارة ناديها برد فعل حول حركة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر "الخادشة للحياء" في ديربي الرياض، لكن موقف "الزعيم" جاء عكس ما توقعه الجميع.
لقي الطيار المقاتل الألماني الشهير مانفرد فون ريشتهوفن، الذي يوصف بأنه واحد من أكثر الطيارين "جنونا" في التاريخ، مصرعه في فرنسا في 21 أبريل 1918.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن القوات الأوكرانية خسرت نحو 525 قتيلا على خمسة محاور قتال أساسية خلال آخر 24 ساعة.
أفاد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، اليوم الجمعة بأن الجيش الأوكراني استخدم أسلحة كيميائية على محور زابوروجيه، ما أدى إلى إصابة جندي واحد.
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الأوكرانيين وغالبية الأوروبيين وسكان دول "الناتو"، لن يفهموا قيادة الحلف إن لم تتلق كييف دعوة للانضمام إلى الحلف في قمة فيلنيوس المقبلة.
أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أمس الخميس، بأن الإدارة الأمريكية حذرت سلطات كييف من أن الجيش الأوكراني لن يتمكن من الاحتفاظ بأرتيوموفسك، لذلك من الأفضل ترك المدينة.
دوت صافرات الإنذار الساعة 18.26 بتوقيت موسكو في جميع أنحاء أوكرانيا، منذرة بغارات جوية أو ضربات صاروخية روسية، حسب خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية.
لا بد أن يكون لدى من قاموا بتفجير خط أنابيب "السيل الشمالي" غواصة مستقلة وسريعة على غرار تلك المستخدمة من قبل القوات البحرية الحديثة.
أفادت قناة politjoyatic بأن اجتماعا أمنيا طارئا عقد في موسكو في أعقاب انفجار في مدينة بيلغورود جنوب غربي روسيا، ناجم عن قذيفة لم تتحدد طبيعتها بعد.
تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
أصدرت خبيرة القانون الدولي، نوف بنت أحمد، بيانا بشأن العريضة التي عزمت على تقديمها ضد كريستيانو رونالدو، قائد النصر، بعدما وصفت ما قام به في مباراة الهلال بـ"الفعل الفاضح".
تحدث المحللة الاقتصادية المصرية حنان رمسيس في تصريحات لـRT، عن أزمة تتسبب في تكبد مصر خسائر كبيرة، بسبب بعض التصريحات.
تحدث مرشح تحالف المعارضة التركي للانتخابات الرئاسية كمال كليتشدار أوغلو علنا للمرة الأولى عن انتمائه إلى الأقلية العلوية، كاسرا بذلك واحدا من المحرمات الرئيسية في تركيا.
أوقفت السلات التركية الأرشمندريت الأكبر للبطريركية المسكونية، بتهمة سرقة ساعة ثمينة خلال أسبوع الآلام.
نشرت الرئاسة المصرية فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أدائه صلاة عيد الفطر بمسجد المشير طنطاوي.
فوجئت الأوساط الدينية والشعبية في ليبيا بإعلان مفتى ليبيا الصادق الغرياني، المقيم بالعاصمة الليبية طرابلس، بأن يوم الجمعة هو المتمم لشهر رمضان المبارك.
كشف رود ثورنلي، المدلك السابق لمانشستر يونايتد، عن تفاصيل غريبة بخصوص نجم "الشياطين الحمر" السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكيف ساعده في الوصول لعدة فنانات عالميات.
أعلنت الدكتورة أوكسانا ميخاليوفا، أخصائية الغدد الصماء والتغذية، أن أفضل المواد الغذائية للدماغ هي الأسماك والمكسرات والبيض.
قال رئيس هيئة قناة السويس في مصر الفريق أسامة ربيع، إن حركة الملاحة بالقناة سجلت يوم الجمعة رقما قياسيا جديدا على صعيد إحصائيات العبور اليومية.
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بمناسبة عيد الفطر المبارك.
نفذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك منصة "تويتر" وعده بفرض رسوم على مستخدمي تويتر بقيمة 8 دولارات مقابل الحصول على علامة زرقاء لحساباتهم.
علق المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية حسين دليريان، على فيديو وثق لحظة انفجار المركبة الفضائية لرجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك.
أعلن مركز الفلك الدولي أن القمر الصناعي الأمريكي RHESSI بدأ سقوطه في الساعة 00:21 بتوقيت غرينتش ما بين السودان ومصر، فوق الإحداثيات 21.3 شمالا و26 درجة شرقا.
ألقى نشطاء من مجتمع "الميم" ملابس داخلية على الجمهوريين في مجلس ولاية فلوريدا، بينما كان المشرعون يناقشون مشروع قانون مثير للجدل حول المتحولين جنسيا.
لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب 44 آخرون بجروح نتيجة سقوط أسطح المباني على الخيام المحيطة في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية التي ضربها زلزال مميت في فبراير الماضي.
ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى تبعات إحياء العلاقات السعودية الإيرانية، معتبرا أن "من يتعاون مع إيران يتعاون مع البؤس"، مستشهدا بالأوضاع في لبنان واليمن وسوريا.
علق المستشار مرتضى منصور، على قرار وزارة الشباب والرياضة المصرية، بعزله من رئاسة نادي الزمالك لكرة القدم.
أظهر التقرير الشهرى لوزارة المالية، ارتفاع مصروفات مصر خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 22%، على أساس سنوي.
أعربت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، عن استعداد المنظم لدراسة فكرة سداد أموال الأجانب المغادرين من روسيا من الأصول (الأموال) الروسية المجمدة لدى الغرب.
ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اضطرت إلى اللجوء للمخبأ في كييف بسبب غارة جوية أثناء زيارتها إلى العاصمة الأوكرانية فبراير الماضي.
كشفت وثائق البنتاغون المسرّبة عن أن استخبارات كييف خطّطت لشن هجمات على مواقع عسكرية وخزانات وقود روسية في سوريا بمساعدة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من واشنطن.
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة "أعلنت حملة صليبية" على روسيا ومصالحها.
كشفت تحريات الشرطة البريطانية مقتل زوجين من علماء النباتات والبيئة، حيث تم العثور على بقايا جثتيهما بعد أن التهمتهما التماسيح في نهر بجنوب إفريقيا.
أعلن الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف أن الجسم الغامض الساطع الذي حلق في سماء مدينة كييف عاصمة أوكرانيا قد يكون نيزك من وابل Lyrids.
كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقرير لها، عن محتويات المشروب "السحري" الذي يحرص مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينغ هالاند على تناوله باستمرار، ويعد أحد أسباب تألقه.
قال المحامي روبرت كينيدي جونيور وهو ابن شقيق الرئيس الأمريكي الخامس والثلاثين جون ف. كينيدي، إنه يتم في الولايات المتحدة التكتم على أنه لا يمكن مقاومة القوات الروسية.
قال جندي أوكراني لصحيفة "فاينانشيال تايمز" إن 3 أفراد فقط من فصيله نجوا من الموت خلال يوم واحد من القتال في مدينة أرتيوموفسك (باخموت الأوكرانية).
أعلنت القوات المسلحة السودانية أنها تقوم بعمليات تمشيط للعاصمة لتجفيف ما تبقي من جيوب التمرد طالبة من المدنيين التعاون بعدم نشر صور للعسكريين ونافية التفاوض مع قوات الدعم السريع.
أدلت سعيدة موح، والدة أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب، بتصريحات مثيرة للجدل كشفت فيها حقيقة تسجيل نجلها ثروته باسمها كما هاجمت بطريقة غير مباشرة طليقته هبة عبوك.
كشف تقرير لموقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وجود مخاوف من تأثير الصراع الحالي في السودان على معاهدة السلام مع الخرطوم
أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا، اليوم الجمعة، حول أوضاع المواطنين المصريين في السودان وعودتهم إلى البلاد.
أصدرت وزارة الصحة العراقية بيانا جديدا حول وفاة رئيس ديوان الوقف السني السابق، سعد كمبش، خلال اعتقاله في مدينة الموصل أمس الخميس.
ذكرت الصحيفة التركية Haber7، في مقال لها، أنه "على خطى تركيا الناجح في الابتعاد عن التسويات بالدولار في الأسواق الدولية، بدأت فرنسا والبرازيل تحذوان حذوها".
انتقد توم باركر بولز، نجل الملكة كاميلا من زواجها الأول، الأمير هاري بسبب التعليقات الموجهة إلى والدته، مؤكدا أن والدته "لم تلعب أي لعبة من أي نوع بل تزوجت الرجل الذي تحبه".
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقالا تحت عنوان " روسيا تستعرض مهاراتها في المجال العسكري الفضائي".
قال ياروسلاف ياكيمكين، من المكتب الصحفي لمجموعة "غرب" بالجيش الروسي، إن قوات هذه المجموعة تمكنت من إحباط ست محاولات لتبديل الوحدات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك.
أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بأن الاشتباكات التي اندلعت في منتصف أبريل في السودان أدت إلى سقوط أكثر من 400 قتيل وأكثر من 3500 جريح.
عبر رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان عن دهشته من تصريح الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ بأن جميع الدول الأعضاء توافق على انضمام أوكرانيا للحلف.
بدأت شركة Wiko بالترويج لهاتفها الجديد الذي سيطرح بأسعار مقبولة ليكون من بين أقوى المنافسين لهواتف هواوي التي تعمل مع شبكات 5G الحديثة.
قال تقرير صحفي إسباني، إن الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، تلقى عرضا مغريا من الدوري السعودي.
أعلنت قيادة الدعم السريع في السودان صباح اليوم الجمعة، موافقتها على إعلان هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ من الساعة السادسة صباحا بتوقيت السودان.
تهاجم صحيفة واشنطن بوست زيارة الرئيس ماكرون للصين بشدة قائلة: كان عليه البقاء في بيته! لأنه تمكن من إحداث ضرر هائل في ثلاثة أيام فقط.
قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن "عددا من العواصم والجهات الأجنبية أعربت عن انزعاجها مؤخرا، ولكن لماذا يعبرون عن انزعاجهم والحال يتعلق بالدعوة إلى حرب أهلية؟".
ارتدى سياسيون كنديون أحذية نسائية ذات كعب عال وردية اللون، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم النساء ومحاربة العنف ضد المرأة.
تواصل الصين خفض استثماراتها في سندات وأذون الخزانة الأمريكية للشهر السابع على التوالي، كذلك قلصت هذه الاستثمارات السعودية والكويت.
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن إرسالها 31 دبابة من طراز "أبرامز" إلى ألمانيا لتدريب حوالي 250 عسكريا أوكرانيا في نهاية مايو المقبل.
أوقفت جمارك مطار بيروت الدولي مواطنا أردنيا أثناء مغادرته إلى لندن من بيروت على متن طائرة خاصة بعد أن ضبطت في إحدى حقائبه مبلغا من المال قدر بحوالي 3 مليون دولار أمريكي.
سخر نادي إشبيلية من مانشستر يونايتد عقب التأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي على حساب النادي الإنجليزي، بعد الفوز 3-0 في لقاء إياب ربع النهائي على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".
ارتفعت اليوم الخميس، حصيلة حادثة التدافع خلال توزيع مساعدات مالية أمس في العاصمة اليمنية صنعاء، إلى ما لا يقل عن 80 قتيلا و150 جريحا، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن سبب الحادث.
أثار إعلان أغلب الدول العربية والإسلامية، الجمعة، أول أيام عيد الفطر 2023 جدلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وما إذا كانت صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة.
أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الانفجار في مدينة بيلغورود الروسية نجم عن سقوط قذيفة من طائرة "سو 34" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية.
هنأ الرئيس فلاديمير بوتين، المواطنين المسلمين في روسيا بحلول عيد الفطر، وأشار إلى قيمة مساهمة المنظمات الإسلامية في الحفاظ على الحوار بين الأعراق والأديان.
أكد القائد العسكري بمنطقة جنوب شرق إيران العميد أمير غلام عليان، أن طهران ستعاقب أي دولة تمنح قاعدة عسكرية لإسرائيل في أراضيها.
تحت العنوان أعلاه، كتب راويل مصطفين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن محاولة تذليل العقبات التي تعترض عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية.
كتبت أولغا بوجيفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الصداع الذي ستسببه لواشنطن عودة محطة التجسس الإلكترونية الروسية إلى أمريكا اللاتينية.
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