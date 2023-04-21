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بالفيديو.. إنزال سيارة عن سطح متجر غربي روسيا

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نشرت وكالة "رابتلي" فيديو لإنزال سيارة عن سطح متجر بعد سقوط عرضي لقنبلة من طائرة حربية روسية على شارع خال من المارة في مدينة بيلغورود غربي البلاد.

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