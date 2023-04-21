بالفيديو.. إنزال سيارة عن سطح متجر غربي روسيا

نشرت وكالة "رابتلي" فيديو لإنزال سيارة عن سطح متجر بعد سقوط عرضي لقنبلة من طائرة حربية روسية على شارع خال من المارة في مدينة بيلغورود غربي البلاد.

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