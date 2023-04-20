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الدفاع الروسية: انفجار بيلغورود ناجم عن سقوط قذيفة من طائرة روسية

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الدفاع الروسية: انفجار بيلغورود ناجم عن سقوط قذيفة من طائرة روسية
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أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الانفجار في مدينة بيلغورود الروسية نجم عن سقوط قذيفة من طائرة "سو 34" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، مساء الخميس، إنه "في حوالي الساعة 22:15 بتوقيت موسكو، وقع أثناء تحليق طائرة "سو 34" للقوات الجوية الفضائية الروسية فوق مدينة بيلغورود، حادث عرضي لسقوط قذيفة".

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وأضافت الوزارة أن الحادث أسفر عن إلحاق أضرار بمبان سكنية، دون وقوع أي إصابات أو ضحايا.

وأكدت وزارة الدفاع أنها تجري التحقيق في الحادث.

وكانت السلطات المحلية في مدينة بيلغورود القريبة من الحدود مع أوكرانيا قد أعلنت عن وقوع انفجار في المدينة، مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا.

المصدر: RT + وكالات

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