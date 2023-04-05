بالفيديو.. الشرطة الإسرائيلية تقتاد شبان فلسطينيين حفاة مكبلي الأيدي إلى خارج الأقصى

نشرت الشرطة الإسرائيلية فيديو لاعتقال عدد كبير من الشبان الفلسطينيين المعتكفين في المسجد الأقصى.

ويظهر الشبان في الفيديو خلال اقتيادهم إلى خارج المسجد وأيديهم مكبلة، كما أن عدد كبير منهم حفاة.

هذا وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن عدد المعتقلين داخل المسجد وصل إلى 350.

بدورها، أعلنت هيئة الأسرى أن السطات الإسرائيلية نقلت عشرات المعتقلين من المسجد الأقصى إلى معسكر "متسودات ادوميم" قرب بلدة العيساوية، علما بأنه هنالك إصابات بدرجات متفاوتة في صفوف المعتقلين.

المصدر: RT