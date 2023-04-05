الإفراج بشروط.. الجيش الإسرائيلي يعتقل نحو 400 فلسطيني داخل المسجد الأقصى (فيديو)

أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين أن القوات الإسرائيلية اعتقلت حتى الساعة الخامسة من فجر اليوم الأربعاء، نحو 400 فلسطيني من داخل المسجد الأقصى.

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وقالت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، وفقا لمحامي مركز معلومات وادي حلوة بالقدس، إن عدد الاعتقالات من الأقصى بلغ حتى الساعة الخامسة فجرا بين 400-500 معتقل، جميعهم نقلوا بالحافلات إلى مركز "عطروت" الأمني الإسرائيلي للتحقيق معهم.

وأضافت الهيئة: "سلطات الاحتلال تنقل عشرات المعتقلين من المسجد الأقصى إلى معسكر متسودات ادوميم قرب بلدة العيساوية، علما بأنه هنالك إصابات بدرجات متفاوتة في صفوف المعتقلين".

ومن المنتظر الإفراج عن معظم المعتقلين بشروط، أبرزها الإبعاد عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى. ويأتي ذلك بعد ليلة شهدت اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، حيث اعتدت على المعتكفين داخله.

واقتحم جنود إسرائيليون المسجد الأقصى فجر اليوم الأربعاء، وقاموا بالاعتداء بشكل وحشي على المعتكفين. وأسفر الاقتحام عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين المعتكفين وسط حالة من التوتر الشديد في مدينة القدس.

المصدر: RT