 
مباشر
عاجل
ترامب: الولايات المتحدة "ذاهبة إلى الجحيم" وبايدن "سيقودنا إلى حرب عالمية ثالثة"

صواريخ من غزة تستهدف أهدافا إسرائيلية في غلاف القطاع تزامنا مع أحداث الأقصى

أخبار العالم العربي

صواريخ من غزة تستهدف أهدافا إسرائيلية في غلاف القطاع تزامنا مع أحداث الأقصى
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v2cp

أفادت مصادر إسرائيلية بأن صافرات الانذار دوت في مناطق غلاف قطاع غزة تزامنا مع أحداث الأقصى فجر اليوم.

وأظهرت لقطات فيديو اعتراض القبة الحديدية لصواريخ انطلقت من قطاع غزة.

وأفادت مصادر إسرائيلية أن رشقة جديدة من الصواريخ استهدفت مناطق منها حاجز إيريز.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن ما يجري الآن في المسجد الأقصى المبارك جريمة غير مسبوقة ولها ما بعدها.

بدورها، حذرت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل من تجاوز الخطوط الحمراء في الأماكن المقدسة، وقالت إنها "ستؤدي إلى الانفجار الكبير".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا