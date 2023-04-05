صواريخ من غزة تستهدف أهدافا إسرائيلية في غلاف القطاع تزامنا مع أحداث الأقصى

أفادت مصادر إسرائيلية بأن صافرات الانذار دوت في مناطق غلاف قطاع غزة تزامنا مع أحداث الأقصى فجر اليوم.

وأظهرت لقطات فيديو اعتراض القبة الحديدية لصواريخ انطلقت من قطاع غزة.

وأفادت مصادر إسرائيلية أن رشقة جديدة من الصواريخ استهدفت مناطق منها حاجز إيريز.

القبة الحديدية تحاول التصدي لصلية صاروخية فلسطينية أطلقت من غزة.



نحو مستوطنة سديروت pic.twitter.com/vuUjNWOjbK — Hanzala (@Hanzpal2) April 5, 2023

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن ما يجري الآن في المسجد الأقصى المبارك جريمة غير مسبوقة ولها ما بعدها.

بدورها، حذرت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل من تجاوز الخطوط الحمراء في الأماكن المقدسة، وقالت إنها "ستؤدي إلى الانفجار الكبير".

المصدر: RT