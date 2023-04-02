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مؤسس "فاغنر" يعلن السيطرة على وسط أرتيوموفسك "باخموت" ورفع العلم الروسي فوق مقر الإدارة..(فيديو)

يواجهون التهم بسبب سباحتهم مع الدلافين

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أحالت سلطات هاواي 33 شخصا إلى سلطات إنفاذ القانون الأمريكية بعد توجيه التهم لهم في مضايقة مجموعة من الدلافين قبالة سواحل هاواي.

وحسب السلطات فإن السباحين خالفوا القانون الفيدرالي الذي يحظر السباحة على بعد 45 مترا من الدلافين في مياه هاواي.

ودخل الحظر حيز التنفيذ في عام 2021 وسط مخاوف من أن الكثير من السياح كانوا يسبحون مع الدلافين، الأمر الذي لا يسمح للثدييات بالحصول على الراحة اللازمة خلال النهار لتتمكن من البحث عن الطعام في الليل.

وتظهر صور جوية التقطتها طائرة مسيرة السباحين وهم يتتبعون الدلافين التي تسبح بعيدا. وقالت الإدارة إن مقاطع الفيديو والصور تظهر "ملاحقة عدوانية ومضايقة قطيع الدلافين من قبل السباحين.

المصدر: AP

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