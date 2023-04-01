بيدين عاريتين.. شاهد كيف يثبّت شرطي تمساحا وسط شارع أمريكي

سجلت كاميرا مثبتة على جسد الشرطي لقطات مثيرة تظهر عملية القاء القبض على تمساح يبلغ ارتفاعه حوالي 3 أمتار كان يجوب أحد شوارع مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية.

وشارك 3 عناصر الشرطة في هذه العملية حيث وضع أحدهم حبلا حول فم التمساح، ثم أمسك شرطي ثان برأسه، بينما قام ضابط ثالث بتثبيت بقية جسده.

وقام أحد الضباط بإغلاق عيني التمساح بوساطة منشفة واستخدم شريطا لاصقا لتغطية فمه. وبعد ذلك قام عناصر الشرطة بلف أرجله بشريط لاصق.

المصدر: AP